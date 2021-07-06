<p>MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2021’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. AKP'nin, 24 Haziran 2018 Milletvekili Resmi Sonuçlarına göre "yüzde 11" oranında düşüş yaşadığı ortaya çıktı.<br></p>
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MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2021’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. AKP'nin, 24 Haziran 2018 Milletvekili Resmi Sonuçlarına göre "yüzde 11" oranında düşüş yaşadığı ortaya çıktı.

<p><strong>Z KUŞAĞININ TERCİHİ</strong></p><p>MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘oy kullanmamış gençler’in yaklaşık yüzde 18’inin tercihi ‘protesto oy.’<br></p><p>“Kararsızım” ve “Cevabım yok” diyenlerin toplamı ise yüzde 20. Söz konusu örneklem grubunu MetroPOLL’ün 2021 yılının ilk altı ayında görüştüğü 9240 kişinin yüzde 7’sini oluşturuyor.</p>
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Z KUŞAĞININ TERCİHİ

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘oy kullanmamış gençler’in yaklaşık yüzde 18’inin tercihi ‘protesto oy.’

“Kararsızım” ve “Cevabım yok” diyenlerin toplamı ise yüzde 20. Söz konusu örneklem grubunu MetroPOLL’ün 2021 yılının ilk altı ayında görüştüğü 9240 kişinin yüzde 7’sini oluşturuyor.

<p>2018 seçimlerinde ‘yaşı tutmadığı için veya başka bir nedenle sandığa gitmemiş olan’ 18-24 yaş grubunun tercihi şöyle:<br></p><p>Yüzde 22,3 AKP, yüzde 19,9 CHP, yüzde 6,8 MHP, yüzde 4,9 İYİ Parti, yüzde 3,1 HDP, yüzde 1,5 Gelecek Partisi, yüzde 1,4 DEVA Partisi, yüzde 0,9 Saadet Partisi ve yüzde 1,5 diğer partiler.</p>
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2018 seçimlerinde ‘yaşı tutmadığı için veya başka bir nedenle sandığa gitmemiş olan’ 18-24 yaş grubunun tercihi şöyle:

Yüzde 22,3 AKP, yüzde 19,9 CHP, yüzde 6,8 MHP, yüzde 4,9 İYİ Parti, yüzde 3,1 HDP, yüzde 1,5 Gelecek Partisi, yüzde 1,4 DEVA Partisi, yüzde 0,9 Saadet Partisi ve yüzde 1,5 diğer partiler.

<p><strong>AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısı, verenlerden fazla. </strong></p><p>Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,1 iken, onaylamayanların oranı ise yüzde 48,6. Ankete katılanların yüzde 4,3’ü ise “Fikrim veya cevabım yok” dedi. Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.<br></p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısı, verenlerden fazla.

Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,1 iken, onaylamayanların oranı ise yüzde 48,6. Ankete katılanların yüzde 4,3’ü ise “Fikrim veya cevabım yok” dedi. Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.

<p>Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sonuçları Twitter hesabından,<strong> "24 Haziran MV seçiminde oy vermemiş gençlerin kendileri için tanımladıkları siyasal kimlikler. Bu gençler hangi partileri tercihte zorlanırlar sizce?"</strong> sözleriyle paylaştı.&nbsp;<br></p>
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Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sonuçları Twitter hesabından, "24 Haziran MV seçiminde oy vermemiş gençlerin kendileri için tanımladıkları siyasal kimlikler. Bu gençler hangi partileri tercihte zorlanırlar sizce?" sözleriyle paylaştı. 

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