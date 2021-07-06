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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısı, verenlerden fazla.

Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,1 iken, onaylamayanların oranı ise yüzde 48,6. Ankete katılanların yüzde 4,3’ü ise “Fikrim veya cevabım yok” dedi. Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.

