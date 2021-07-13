6
24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde yaşından dolayı oy kullanmamış genç grubu temsil etmektedir.
18-24 yaş grubunun içinde de daha önce yaşı tutmayan ancak önümüzdeki seçimde oy kullanacak gençler bulunmaktadır.
Ocak 2021'den Haziran 2021'e kadar 6 aylık Türkiye'nin Nabzı bir araya getirilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir.
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı