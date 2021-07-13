<p>MetroPOLL Araştırma şirketi, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. Ankette en dikkat çekici sonuçlar kararsız/cevap vermeyen/protesto oy oranında ortaya çıktı.<br></p>
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MetroPOLL Araştırma şirketi, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. Ankette en dikkat çekici sonuçlar kararsız/cevap vermeyen/protesto oy oranında ortaya çıktı.

<p>MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasına ilişkin verileri aktardı.<br></p>
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MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasına ilişkin verileri aktardı.

<p>AKP'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İYİ Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü. </p>
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AKP'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İYİ Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü.

<p>MetroPOLL Araştırma'nın çok konuşulacak anket sonuçlarında kararsız/cevap vermeyen/protesto oy toplamı yüzde 30.1 çıktı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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MetroPOLL Araştırma'nın çok konuşulacak anket sonuçlarında kararsız/cevap vermeyen/protesto oy toplamı yüzde 30.1 çıktı.

<p>Kararsızım, cevap vermeyen ve protesto oy verenlerin oranı ise toplamda yüzde 20,3 oldu. 18-24 yaş arası seçmenin ilk tercihinin AKP olduğu görülüyor.<br></p>
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Kararsızım, cevap vermeyen ve protesto oy verenlerin oranı ise toplamda yüzde 20,3 oldu. 18-24 yaş arası seçmenin ilk tercihinin AKP olduğu görülüyor.

<p>24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde yaşından dolayı oy kullanmamış genç grubu temsil etmektedir.</p><p>18-24 yaş grubunun içinde de daha önce yaşı tutmayan ancak önümüzdeki seçimde oy kullanacak gençler bulunmaktadır.</p><p>Ocak 2021'den Haziran 2021'e kadar 6 aylık Türkiye'nin Nabzı bir araya getirilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir.</p><p>&nbsp;</p>
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24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde yaşından dolayı oy kullanmamış genç grubu temsil etmektedir.

18-24 yaş grubunun içinde de daha önce yaşı tutmayan ancak önümüzdeki seçimde oy kullanacak gençler bulunmaktadır.

Ocak 2021'den Haziran 2021'e kadar 6 aylık Türkiye'nin Nabzı bir araya getirilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir.

 

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