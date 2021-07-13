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24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde yaşından dolayı oy kullanmamış genç grubu temsil etmektedir.

18-24 yaş grubunun içinde de daha önce yaşı tutmayan ancak önümüzdeki seçimde oy kullanacak gençler bulunmaktadır.

Ocak 2021'den Haziran 2021'e kadar 6 aylık Türkiye'nin Nabzı bir araya getirilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir.