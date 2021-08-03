Araştırmada "Türkiye’de yolsuzluk arttı mı?’" sorusu yöneltildi.
Yolsuzlukların son 1 sene içerisinde arttığını düşünenlerin oranı yüzde 73.3 ile rekor düzeyde. İnanmayanaların oranı ise yüzde 22.1 olarak çıktı.
Türkiye'de son 5 yılda yolsuzluğun arttığına inananların oranı ise neredeyse yüzde 13 puan artış gösterdi.
Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.
Karılımcıların yüzde 50’si Türkiye’de nükleer santral yapılmasını doğru bulmuyor. Destekleyenlerin oranı ise yüzde 38’de kalıyor. Fikri olmayanlar ise yüzde 12 oranında.
Katılımcıların yüzde 71,2’si “Güvende hissetmem” yanıtı verildi. Yüzde 20,2lik bir kesim ise güvende hissedeceğini belirtti.
Nükleer santrale desteğin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımına bakıldığında yüzde 54,5’le AKP seçmenini yüzde 52,6 oranıyla SP, yüzde 48,4 ile MHP ve yüzde 26,4’le CHP izliyor.
Seçmenlere göre dağılımına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 89,3 oranla ‘güvende hissetmeyenlerin’ başını çektiği görülüyor. Onu yüzde 84,1 ile İYİ Parti seçmeni izlerken, ‘güvende hissetmeyecekler’de en düşük oranın AKP seçmeninde olması dikkat çekti.
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