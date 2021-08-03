<p>Metropoll Araştırma CEO'su Özer Sencar, yaptıkları anketin sonuçlarını "Türkiye nereye gidiyor, bu Haziran için. Temmuz ne olacak bakalım?" notuyla paylaştı.</p><p>Buna göre, Haziran ayında yurttaşların yüzde 27'si Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünürken yüzde 59'u kötüye gittiğini düşünüyor.<br></p>
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Metropoll Araştırma CEO'su Özer Sencar, yaptıkları anketin sonuçlarını "Türkiye nereye gidiyor, bu Haziran için. Temmuz ne olacak bakalım?" notuyla paylaştı.

Buna göre, Haziran ayında yurttaşların yüzde 27'si Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünürken yüzde 59'u kötüye gittiğini düşünüyor.

<p>Araştırmada "Türkiye’de yolsuzluk arttı mı?’" sorusu yöneltildi.</p><p>Yolsuzlukların son 1 sene içerisinde arttığını düşünenlerin oranı yüzde 73.3 ile rekor düzeyde. İnanmayanaların oranı ise yüzde 22.1 olarak çıktı.</p><p>Türkiye'de son 5 yılda yolsuzluğun arttığına inananların oranı ise neredeyse yüzde 13 puan artış gösterdi.&nbsp;</p>
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Araştırmada "Türkiye’de yolsuzluk arttı mı?’" sorusu yöneltildi.

Yolsuzlukların son 1 sene içerisinde arttığını düşünenlerin oranı yüzde 73.3 ile rekor düzeyde. İnanmayanaların oranı ise yüzde 22.1 olarak çıktı.

Türkiye'de son 5 yılda yolsuzluğun arttığına inananların oranı ise neredeyse yüzde 13 puan artış gösterdi. 

<p>Türkiye’de yolsuzlukların son 1 yılda arttığını en fazla düşünenlerin HDP seçmeni olduğu ortaya çıktı. HDP seçmeninin yüzde 95.9’u Türkiye’de yolsuzlukların arttığını düşünüyor.&nbsp; Son seçimde CHP'ye&nbsp;oy verenlerin yüzde 95.5’i Türkiye’de yolsuzlukların arttığına inanıyor.</p>
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Türkiye’de yolsuzlukların son 1 yılda arttığını en fazla düşünenlerin HDP seçmeni olduğu ortaya çıktı. HDP seçmeninin yüzde 95.9’u Türkiye’de yolsuzlukların arttığını düşünüyor.  Son seçimde CHP'ye oy verenlerin yüzde 95.5’i Türkiye’de yolsuzlukların arttığına inanıyor.

<p>Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.<br></p><p>Karılımcıların yüzde 50’si Türkiye’de nükleer santral yapılmasını doğru bulmuyor. Destekleyenlerin oranı ise yüzde 38’de kalıyor. Fikri olmayanlar ise yüzde 12 oranında.</p>
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Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.

Karılımcıların yüzde 50’si Türkiye’de nükleer santral yapılmasını doğru bulmuyor. Destekleyenlerin oranı ise yüzde 38’de kalıyor. Fikri olmayanlar ise yüzde 12 oranında.

<p>Katılımcıların yüzde 71,2’si “Güvende hissetmem” yanıtı verildi. Yüzde 20,2lik bir kesim ise güvende hissedeceğini belirtti.</p><p>Nükleer santrale desteğin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımına bakıldığında yüzde 54,5’le AKP seçmenini yüzde 52,6 oranıyla SP, yüzde 48,4 ile MHP ve yüzde 26,4’le CHP izliyor.</p><p>Seçmenlere göre dağılımına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 89,3 oranla ‘güvende hissetmeyenlerin’ başını çektiği görülüyor. Onu yüzde 84,1 ile İYİ Parti seçmeni izlerken, ‘güvende hissetmeyecekler’de en düşük oranın AKP seçmeninde olması dikkat çekti.</p>
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Katılımcıların yüzde 71,2’si “Güvende hissetmem” yanıtı verildi. Yüzde 20,2lik bir kesim ise güvende hissedeceğini belirtti.

Nükleer santrale desteğin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımına bakıldığında yüzde 54,5’le AKP seçmenini yüzde 52,6 oranıyla SP, yüzde 48,4 ile MHP ve yüzde 26,4’le CHP izliyor.

Seçmenlere göre dağılımına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 89,3 oranla ‘güvende hissetmeyenlerin’ başını çektiği görülüyor. Onu yüzde 84,1 ile İYİ Parti seçmeni izlerken, ‘güvende hissetmeyecekler’de en düşük oranın AKP seçmeninde olması dikkat çekti.

<p>ankete katılan yüzde 28’lik kesim müsilajdan belediyeleri sorumlu tutarken yüzde 21’lik kısım sorunun şirketlerden kaynaklandığını düşünüyor.</p><p>Yüzde 68,4’le sorunun kaynağının hükümet olduğunu en fazla İYİ Parti seçmeni düşünürken yüzde 41,8’le en fazla AKP seçmeni ‘belediyeler sorumlu’ dedi.</p>
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ankete katılan yüzde 28’lik kesim müsilajdan belediyeleri sorumlu tutarken yüzde 21’lik kısım sorunun şirketlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Yüzde 68,4’le sorunun kaynağının hükümet olduğunu en fazla İYİ Parti seçmeni düşünürken yüzde 41,8’le en fazla AKP seçmeni ‘belediyeler sorumlu’ dedi.

<p>Her 10 kişiden dördü Marmara Denizi’ndeki müsilajdan (Deniz salyası) hükümeti sorumlu tutuyor.</p><p>Ankete katılan yüzde 28’lik kesim müsilajdan belediyeleri sorumlu tutarken yüzde 21’lik kısım sorunun şirketlerden kaynaklandığını düşünüyor.</p>
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Her 10 kişiden dördü Marmara Denizi’ndeki müsilajdan (Deniz salyası) hükümeti sorumlu tutuyor.

Ankete katılan yüzde 28’lik kesim müsilajdan belediyeleri sorumlu tutarken yüzde 21’lik kısım sorunun şirketlerden kaynaklandığını düşünüyor.

<p>Yüzde 68,4’le sorunun kaynağının hükümet olduğunu en fazla İYİ Parti seçmeni düşünürken yüzde 41,8’le en fazla AKP seçmeni 'belediyeler sorumlu' yanıtını verdi.</p>
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Yüzde 68,4’le sorunun kaynağının hükümet olduğunu en fazla İYİ Parti seçmeni düşünürken yüzde 41,8’le en fazla AKP seçmeni 'belediyeler sorumlu' yanıtını verdi.

<p>"Çevre kirliliğinin Türkiye'yi tehdit eden düzeye geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verenlerin oranı yüzde 81.8, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 14.6 olarak çıktı.</p>
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"Çevre kirliliğinin Türkiye'yi tehdit eden düzeye geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verenlerin oranı yüzde 81.8, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 14.6 olarak çıktı.

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