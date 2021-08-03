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Katılımcıların yüzde 71,2’si “Güvende hissetmem” yanıtı verildi. Yüzde 20,2lik bir kesim ise güvende hissedeceğini belirtti.

Nükleer santrale desteğin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımına bakıldığında yüzde 54,5’le AKP seçmenini yüzde 52,6 oranıyla SP, yüzde 48,4 ile MHP ve yüzde 26,4’le CHP izliyor.

Seçmenlere göre dağılımına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 89,3 oranla ‘güvende hissetmeyenlerin’ başını çektiği görülüyor. Onu yüzde 84,1 ile İYİ Parti seçmeni izlerken, ‘güvende hissetmeyecekler’de en düşük oranın AKP seçmeninde olması dikkat çekti.