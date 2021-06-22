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Araştırmalarına göre İYİ Parti seçmeninin yüzde 60’ının HDP’nin kapatılmasını desteklediğini, kapatma davası öncesi HDP’ye dönük saldırıların da İYİ Parti seçmenini etkileyip Kürtlere yaklaşmasını önlemek için yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Sencar, “Şimdi temel soru Erdoğan’ın kapatma davasından gerçekten samimi olup olmadığıdır” dedi.
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