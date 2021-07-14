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Araştırmada, "Kendi partinize herhangi bir nedenle oy vermeyecek olsanız aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz? Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" soruları yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 27.7’si AKP'ye "Asla oy vermem" yanıtını verirken yüzde 27’si ise HDP dedi.

