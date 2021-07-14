<p>Metropoll Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Asla oy vermem" dediği partiler soruldu. Araştırma, seçmenin en çok direnç gösterdiği iki partinin AKP ve HDP olduğunu ortaya koydu.</p>
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Metropoll Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Asla oy vermem" dediği partiler soruldu. Araştırma, seçmenin en çok direnç gösterdiği iki partinin AKP ve HDP olduğunu ortaya koydu.

<p>Araştırmada, "Kendi partinize herhangi bir nedenle oy vermeyecek olsanız aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz? Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" soruları yöneltildi.</p><p><strong>Ankete katılanların yüzde 27.7’si AKP'ye "Asla oy vermem" yanıtını verirken yüzde 27’si ise HDP dedi.</strong><br></p>
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Araştırmada, "Kendi partinize herhangi bir nedenle oy vermeyecek olsanız aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz? Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi?" soruları yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 27.7’si AKP'ye "Asla oy vermem" yanıtını verirken yüzde 27’si ise HDP dedi.

<p>CHP’ye asla oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 12.1 çıkarken İYİ Parti, "Asla oy vermem" şıkkında en düşük oranı alarak, diğer partilerden oy alabilecek potansiyelde olduğunu ortaya koydu.</p>
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CHP’ye asla oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 12.1 çıkarken İYİ Parti, "Asla oy vermem" şıkkında en düşük oranı alarak, diğer partilerden oy alabilecek potansiyelde olduğunu ortaya koydu.

<p><strong>"HDP’YE ASLA OY VERMEM" DİYENLER</strong></p><p>HDP seçmeni arasında asla oy verilmeyecek parti, yüzde 50.6’yla AKP ilk sırada yer alırken yüzde 17.1 ile MHP izliyor.</p><p>"HDP’ye asla oy vermem" diyenlere bakıldığında ise yüzde 63.6 ile en büyük direncin MHP seçmeninde olduğu görülüyor.&nbsp;</p>
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"HDP’YE ASLA OY VERMEM" DİYENLER

HDP seçmeni arasında asla oy verilmeyecek parti, yüzde 50.6’yla AKP ilk sırada yer alırken yüzde 17.1 ile MHP izliyor.

"HDP’ye asla oy vermem" diyenlere bakıldığında ise yüzde 63.6 ile en büyük direncin MHP seçmeninde olduğu görülüyor. 

<p>Gelecek Partisi seçmeni olduğunu belirtenlerin yüzde 52.2’si HDP’ye asla oy vermeyeceğini belirterek, MHP’nin ardından ikinci sırada yer aldı.</p><p>İYİ Parti seçmeni yüzde 35.8 ile üçüncü sırada yer alırken DEVA Partisi’nden HDP’ye asla oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı 26.7 oldu.</p>
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Gelecek Partisi seçmeni olduğunu belirtenlerin yüzde 52.2’si HDP’ye asla oy vermeyeceğini belirterek, MHP’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti seçmeni yüzde 35.8 ile üçüncü sırada yer alırken DEVA Partisi’nden HDP’ye asla oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı 26.7 oldu.

<p>Metropoll CEO'su Sencar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri yaptı:</p><p>Seçmenlerin ikinci partisi. İYİ parti en çok tercih edilen ikinci parti"<br></p>
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Metropoll CEO'su Sencar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri yaptı:

Seçmenlerin ikinci partisi. İYİ parti en çok tercih edilen ikinci parti"

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<p>Seçmenlerin asla oy vermem dediği partiler. Toplumda en az direnç gösterilen parti İYİ Parti, en yüksek direnç ise AKP ve HDP’ye gösteriliyor.</p>
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Seçmenlerin asla oy vermem dediği partiler. Toplumda en az direnç gösterilen parti İYİ Parti, en yüksek direnç ise AKP ve HDP’ye gösteriliyor.

<p>İYİ Parti ve HDP seçmenleri ile DEVA ve GELECEK seçmenlerinin asla oy vermem dedikleri partilere bakın.<br></p>
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İYİ Parti ve HDP seçmenleri ile DEVA ve GELECEK seçmenlerinin asla oy vermem dedikleri partilere bakın.

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