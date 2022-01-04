MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 14:27
MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021' raporundan 'Siyasilerin Beğeni Düzeyi'yle ilgili bölümü paylaştı. Yavaş’ı yüzde 51 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 39 ile Meral Akşener ve yüzde 38 ile Erdoğan takip etti.

Araştırmaya göre, Beğeni düzeyi en yüksek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

MANSUR YAVAŞ

Beğeniyorum: Yüzde 60.4

Beğenmiyorum: Yüzde 24.9

Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum: Yüzde 3

Tanımıyorum: Yüzde 10.1

Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 1.5

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

EKREM İMAMOĞLU

Beğeniyorum: Yüzde 50.7

Beğenmiyorum: Yüzde 37.1

Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum: Yüzde 4.5

Tanımıyorum: Yüzde 6.2

Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 1.5

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

MERAL AKŞENER

Beğeniyorum: Yüzde 38.5

Beğenmiyorum: Yüzde 53.1

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Beğeniyorum: Yüzde 37.9

Beğenmiyorum: Yüzde 55.4

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

DEVLET BAHÇELİ

Beğeniyorum: Yüzde 31

Beğenmiyorum: Yüzde 62.6

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

ÖZGÜR ÖZEL

Beğeniyorum: Yüzde 30.7

Beğenmiyorum: Yüzde 33.4

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Beğeniyorum: Yüzde 28.5

Beğenmiyorum: Yüzde 64.0

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

TUNÇ SOYER

Beğeniyorum: Yüzde 25.9

Beğenmiyorum: Yüzde 35.4

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

ALİ BABACAN

Beğeniyorum: Yüzde 23.5

Beğenmiyorum: Yüzde 59.9

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

Beğeniyorum: Yüzde 22.4

Beğenmiyorum: Yüzde 16.8

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Beğeniyorum: Yüzde 22.4

Beğenmiyorum: Yüzde 69.6

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

VAHAP SEÇER

Beğeniyorum: Yüzde 20.9

Beğenmiyorum: Yüzde 18.1

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

AHMET DAVUTOĞLU

Beğeniyorum: Yüzde 18.4

Beğenmiyorum: Yüzde 68.3

MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Beğeniyorum: Yüzde 15.7

Beğenmiyorum: Yüzde 66.1


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