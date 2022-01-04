MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı!
Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021' raporundan 'Siyasilerin Beğeni Düzeyi'yle ilgili bölümü paylaştı. Yavaş’ı yüzde 51 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 39 ile Meral Akşener ve yüzde 38 ile Erdoğan takip etti.
Araştırmaya göre, Beğeni düzeyi en yüksek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Araştırmanın sonuçları şu şekilde:
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