MetroPOLL son anketi açıkladı: Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
PARTİLERE DAĞILIMI
Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında ise; AKP'lilerin yüzde 89,2'si Erdoğan'ın görevini onaylarken, yüzde 7,8'lik bir kesim “Onaylamıyorum” dedi.
MHP'de ise yüzde 66'lık kesim “Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum” derken, yüzde 31,1 ise “Onaylamıyorum” cevabı verdi.
Ankete katılan Saadet Partililerin yüzde 47,1'i “Onaylıyorum” derken, yüzde 50'si “Onaylamıyorum” dedi.
SON 3 AYDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Her ay gerçekleştirilen anketin zaman grafiğine bakıldığında, NATO karşıtı söylemlerin başladığı tarihten itibaren Erdoğan'ın görevini “Onaylamıyorum” diyenlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. “Onaylamıyorum” diyenler Nisan ayında yüzde 47,3 iken, Haziran ayında yüzde 51,6’ya yükseldi.
Aralık 2021’den Haziran 2022’ye kadarki süreçte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı, yüzde 38’lerden yüzde 44,2’ye yükseldi.
Türkiye'nin Nabzı Haziran ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan, 28 ilde tabaklı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.
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