MetroPOLL son anketi açıkladı: Yüzde 51 görevini onaylamıyor!

Aralık 2021’den Haziran 2022’ye kadarki süreçte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı, yüzde 38’lerden yüzde 44,2’ye yükseldi.

Türkiye'nin Nabzı Haziran ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan, 28 ilde tabaklı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.