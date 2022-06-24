ORC'nin il anketi açıklandı: AKP'nin oy oranında sert düşüş!
NEVŞEHİR'DE MHP DÜŞTÜ, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA
13-15 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan ankette AKP yüzde 39.4'le birinci sırada yer aldı. 2018 seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde yüzde 53.1 olarak gelmişti.
Kentte en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'nin yükselişi ve MHP'nin düşüşü.
2018'deki seçimlerde yüzde 9'la dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, bu ankete göre ise yüzde 23.1'le ikinci sıraya kondu. MHP'nin ise bir önceki seçimde aldığı yüzde 17.9 oy oranı, yüzde 9.3'e kadar düştü.
AFYONKARAHİSAR'DA DA DURUM BENZER
Afyonkarahisar'da 12-15 Haziran tarihleri arasında yapılan ankette yüzde 41.4 oy alan AKP birinci sırada yer aldı. AKP'nin bir önceki seçimdeki oy oranı ise yüzde 55.4'tü. Bu kentte ise 2018 seçimlerinde 13.4 ile yine dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 25.9'la ikinci sıraya yükseldi.
BİLECİK'TE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ, OY ORANLARI DEĞİŞTİ
Bilecik'te 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmada ise sonuçlar, 2018 seçimlerine göre benzerlik gösterdi. Önceki seçimde yüzde 43.3'le ilk sırada yer alan AKP, ankete göre ise 34.3 oy aldı.
İkinci sıradaki CHP yüzde 31.3 alırken, İYİ Parti ise yüzde 25 oy aldı.
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