ORC'nin il anketi açıklandı: AKP'nin oy oranında sert düşüş!

NEVŞEHİR'DE MHP DÜŞTÜ, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

13-15 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan ankette AKP yüzde 39.4'le birinci sırada yer aldı. 2018 seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde yüzde 53.1 olarak gelmişti.

Kentte en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'nin yükselişi ve MHP'nin düşüşü.

2018'deki seçimlerde yüzde 9'la dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, bu ankete göre ise yüzde 23.1'le ikinci sıraya kondu. MHP'nin ise bir önceki seçimde aldığı yüzde 17.9 oy oranı, yüzde 9.3'e kadar düştü.