MetroPOLL ve ORC'nin anketinde çok yakın tahminler
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği katılımcıların büyük bir bölümün “protesto oy” veya “cevap yok” demesi dikkat çekti.
Ankette partilerin oy dağılımı şöyle sıralandı:
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