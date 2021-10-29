MetroPOLL ve ORC'nin anketinde çok yakın tahminler

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 09:31
<p>MetroPOLL Araştırma ve ORC Araştırma’nın yayımladığı son anketlerde ittifakların alacağı oy çok yakın oranda tahmin edildi.&nbsp;</p>

MetroPOLL Araştırma ve ORC Araştırma’nın yayımladığı son anketlerde ittifakların alacağı oy çok yakın oranda tahmin edildi. 

<p><br>MetroPOLL’ün anketinde Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 41, 7 hesaplanırken, ORC’nin anketinde de 41,1 olarak hesaplandı.</p>


MetroPOLL’ün anketinde Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 41, 7 hesaplanırken, ORC’nin anketinde de 41,1 olarak hesaplandı.

<p>Millet İttifakı’nın oy oranları iki farklı araştırma şirketinde 40,1 olarak hesaplanması da dikkat çekti.</p>

Millet İttifakı’nın oy oranları iki farklı araştırma şirketinde 40,1 olarak hesaplanması da dikkat çekti.

<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği katılımcıların büyük bir bölümün “protesto oy” veya “cevap yok” demesi dikkat çekti.</p><p><strong> Ankette partilerin oy dağılımı şöyle sıralandı:</strong></p>

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği katılımcıların büyük bir bölümün “protesto oy” veya “cevap yok” demesi dikkat çekti.

Ankette partilerin oy dağılımı şöyle sıralandı:

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>AKP</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 25</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 31,7</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 31,4</p>

AKP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 25

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 31,7

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 31,4

<h3 data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><strong>CHP</strong></h3><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20,4</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 25,8</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 25,4</p>

CHP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20,4

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 25,8

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 25,4

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>İYİ PARTİ</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 11,3</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 14,3</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 15</p>

İYİ PARTİ

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 11,3

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 14,3

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 15

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>HDP</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 8,7</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 11</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 10,7</p>

HDP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 8,7

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 11

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 10,7

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>MHP</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 7,9</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 10</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 10</p>

MHP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 7,9

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 10

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 10

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>DEVA PARTİSİ</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 2</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 2,6</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 2,8</p>

DEVA PARTİSİ

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 2

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 2,6

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 2,8

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>MEMLEKET PARTİSİ</strong></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1,3</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 1,7</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 1,7</p>


MEMLEKET PARTİSİ

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1,3

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 1,7

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 1,7

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>DİĞER PARTİLER</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 2,4</p><p>“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 3</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 3</p>

DİĞER PARTİLER

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 2,4

“Kararsızlar, protesto oylar ve cevap vermeyenler” oransal dağıtıldığında: Yüzde 3

Kararsız ve cevap vermeyenlere ‘Partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisi olurdu?’ sorusu yöneltildiğinde: Yüzde 3

<p><strong>PROTESTO OY</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 9,2</p><p><strong>KARARSIZ</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 8,5</p><p><strong>CEVAP YOK</strong></p><p>Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 3,3</p>

PROTESTO OY

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 9,2

KARARSIZ

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 8,5

CEVAP YOK

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 3,3

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler