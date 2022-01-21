MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

“Hayır, onaylamıyorum” diyenlerin “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtların partilere göre dağılımı şöyle oldu:



İYİ Parti: Yüzde 94.6

CHP: Yüzde 92.2

HDP: Yüzde 90.5

DEVA: Yüzde 71.9

MHP: Yüzde 26.7

AKP: Yüzde 3.7