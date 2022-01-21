MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 10:16
MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

MetroPoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 

MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

Yurttaşlara "Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

Katılımcıların yüzde 54’ü “Hayır, onaylamıyorum”, yüzde 40.7’si “Evet, onaylıyorum” dedi.

MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

“Hayır, onaylamıyorum” diyenlerin “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 94.6

CHP: Yüzde 92.2

HDP: Yüzde 90.5

DEVA: Yüzde 71.9

MHP: Yüzde 26.7

AKP: Yüzde 3.7

MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

“Evet, onaylıyorum” diyenlerin aynı soruya verdiği yanıtların partilere göre dağılımı ise şöyle oldu:

MetroPoll yayımladı: 'Erdoğan’ın görevini yapış tarzı onaylanmıyor'

AKP: Yüzde 93.5

MHP: Yüzde 72

DEVA: Yüzde 21.9

HDP: Yüzde 6.8

CHP: Yüzde 5.6

İYİ Parti: Yüzde 3


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