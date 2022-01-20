Avrasya Araştırma'dan son anket: Millet İttifakı öne geçti

Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankette ilk olarak "Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?"sorusu soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:

Bilmiyorum: 10

Ortada geçer: 22.1

Millet İttifakı kazanır: 35.6

Cumhur İttifakı kazanır: 32.3