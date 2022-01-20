Avrasya Araştırma'dan son anket: Millet İttifakı öne geçti
Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
Ankette ilk olarak "Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?"sorusu soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:
Bilmiyorum: 10
Ortada geçer: 22.1
Millet İttifakı kazanır: 35.6
Cumhur İttifakı kazanır: 32.3
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