MetroPOLL'den 'KDV indirimi' anketi: Faturalara yansımadı

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 09:31
<p>AKP'li Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, kabine toplantısı sonrasında temizlik ürünleri, yeme-içme sektörü ve otelcilik hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklamıştı.</p><p>KDV indirimini <strong>Metropoll</strong> <strong>Araştırma</strong> şirketi yurttaşlara sordu.</p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında temizlik ürünleri, yeme-içme sektörü ve otelcilik hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

KDV indirimini Metropoll Araştırma şirketi yurttaşlara sordu.

<p>Elektrik faturalarındaki KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı <strong>AKP</strong>'de yüzde 36,8; Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yüzde 49,1; İYİ Parti'de 45,4; Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) yüzde 55,1, MHP'de 56,1, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde yüzde 60 oldu.</p>

Elektrik faturalarındaki KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AKP'de yüzde 36,8; Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yüzde 49,1; İYİ Parti'de 45,4; Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) yüzde 55,1, MHP'de 56,1, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde yüzde 60 oldu.

<p>Faturaların daha yükseldiğini söyleyenlerin oranı AKP'de yüzde 21,7; CHP'de yüzde 39,9; İYİ Parti'de yüzde 43,6; HDP'de yüzde 32,4; MHP'de yüzde 13,6 ve DEVA Partisi'nde yüzde 26,7 olarak tespit edildi.</p>

Faturaların daha yükseldiğini söyleyenlerin oranı AKP'de yüzde 21,7; CHP'de yüzde 39,9; İYİ Parti'de yüzde 43,6; HDP'de yüzde 32,4; MHP'de yüzde 13,6 ve DEVA Partisi'nde yüzde 26,7 olarak tespit edildi.

<p>Gıda ürünlerinde KDV indiriminin faturaya yansıdığını söyleyenlerin oranı yüzde 10,5, değişiklik olmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 82,1, indirimden haberi olmayanların oranı ise yüzde 7,4 oldu.</p>

Gıda ürünlerinde KDV indiriminin faturaya yansıdığını söyleyenlerin oranı yüzde 10,5, değişiklik olmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 82,1, indirimden haberi olmayanların oranı ise yüzde 7,4 oldu.

<p>AKP seçmeninin <strong>yüzde 74,1</strong>'i faturalardaki değişiklik olmadığını düşünüyor. </p><p>Bu oran CHP'de yüzde 92; İYİ Partide 73,3; HDP yüzde 85,3; MHP'de yüzde 84,8 ve DEVA Partisi'nde yüzde 96,6 oldu.</p>

AKP seçmeninin yüzde 74,1'i faturalardaki değişiklik olmadığını düşünüyor.

Bu oran CHP'de yüzde 92; İYİ Partide 73,3; HDP yüzde 85,3; MHP'de yüzde 84,8 ve DEVA Partisi'nde yüzde 96,6 oldu.

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