MetroPOLL'den 'KDV indirimi' anketi: Faturalara yansımadı

Elektrik faturalarındaki KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AKP'de yüzde 36,8; Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yüzde 49,1; İYİ Parti'de 45,4; Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) yüzde 55,1, MHP'de 56,1, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde yüzde 60 oldu.