MetroPOLL'den son anket: Makas iyice daraldı
MetroPOLL Araştırma son anketi açıkladı. Ankette protesto oy, cevap yok ve kararsızların dağıtılda partilerin alacağı oy oranları arasında önemli değişiklikler gözlenmediği görülürken AKP ile CHP arasındaki makasın iyice daraldığı gözlemlendi.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya katılımcıların yanıtları şöyle:
AKP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 25
'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,7
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 26,6
'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,4
CHP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 20
'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,8
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 21,5
'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4
İYİ PARTİ
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,3
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 14,3
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 12,7
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4
HDP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 11
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 9,1
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10,7
MHP
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 7,9
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,5
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10
DEVA PARTİSİ
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,6
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,8
MEMLEKET PARTİSİ
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,3
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,4
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7
DİĞER
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3
Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:
Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5
Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3
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