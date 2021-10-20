MetroPOLL'den son anket: Makas iyice daraldı

MetroPOLL Araştırma son anketi açıkladı. Ankette protesto oy, cevap yok ve kararsızların dağıtılda partilerin alacağı oy oranları arasında önemli değişiklikler gözlenmediği görülürken AKP ile CHP arasındaki makasın iyice daraldığı gözlemlendi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya katılımcıların yanıtları şöyle: