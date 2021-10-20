MetroPOLL'den son anket: Makas iyice daraldı

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:58
<p>MetroPOLL Araştırma son anketi açıkladı. Ankette protesto oy, cevap yok ve kararsızların dağıtılda partilerin alacağı oy oranları arasında önemli değişiklikler gözlenmediği görülürken AKP ile CHP arasındaki makasın iyice daraldığı gözlemlendi.</p><p>Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya katılımcıların yanıtları şöyle:</p>

MetroPOLL Araştırma son anketi açıkladı. Ankette protesto oy, cevap yok ve kararsızların dağıtılda partilerin alacağı oy oranları arasında önemli değişiklikler gözlenmediği görülürken AKP ile CHP arasındaki makasın iyice daraldığı gözlemlendi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya katılımcıların yanıtları şöyle:

<h3>AKP</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 25</p><p>'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,7</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 26,6</p><p>'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,4</p>

AKP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 25

'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,7

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 26,6

'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 31,4

<h3>CHP</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 20</p><p>'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,8</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 21,5</p><p>'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4</p>

CHP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 20

'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,8

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 21,5

'Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4

<h3>İYİ PARTİ</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,3</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 14,3</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 12,7</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4</p>

İYİ PARTİ

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 11,3

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 14,3

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 12,7

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 25,4

<h3>HDP</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 11</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 9,1</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10,7</p>

HDP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,7

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 11

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 9,1

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10,7

<h3>MHP</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 7,9</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,5</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10</p>

MHP

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 7,9

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 8,5

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 10

<h3>DEVA PARTİSİ</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,6</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,8</p>

DEVA PARTİSİ

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,6

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 2,8

<h3>MEMLEKET PARTİSİ</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,3</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,4</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7</p>

MEMLEKET PARTİSİ

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,3

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 1,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 1,7

<h3>DİĞER</h3><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3</p><p>Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu&nbsp;yöneltildiğinde çıkan sonuç:</p><p>Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5</p><p>Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3</p>

DİĞER

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,4

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3

Kararsız ve cevap vermeyenlere yöneltilen "Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde çıkan sonuç:

Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 2,5

Kararsızlar, protesto oy ve oransal olarak dağıtıldığında: Yüzde 3

<p><strong>Kararsızlar:</strong>&nbsp;Yüzde 3,3</p><p><strong>Protesto oy:</strong>&nbsp;9,2</p><p><strong>Cevap yok:</strong>&nbsp;3,3</p>

Kararsızlar: Yüzde 3,3

Protesto oy: 9,2

Cevap yok: 3,3

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