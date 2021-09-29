Mezarlık ziyaretine gittiler: Ölümden döndüler

İHA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:05
<p>Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana gelen kazada,&nbsp; İddiaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi.</p>

Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana gelen kazada,  İddiaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi.

<p>5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra araca bindi. Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki&nbsp; araç, Nimet Dağcı yönetimindeki araca hızla çarptı.<br></p>

5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra araca bindi. Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki  araç, Nimet Dağcı yönetimindeki araca hızla çarptı.

<p>Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi.&nbsp;<br></p><p>Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı.</p>

Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi. 

Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı.

<p>İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.&nbsp;<br></p>

İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. 

<p>Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.<br></p>

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

<p>Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.</p>

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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