ABD’de milyarderleri daha fazla vergi ödemeye çağıran milyonerler Amazon’un CEO'su Jeff Bezos'un New York ve Washington’daki evlerinin önünde protesto yaptı.
KENDİLERİNE "YURTSEVER MİLYONERLER" DİYORLAR
Üyeleri yıllık 1 milyon doların üzerinde gelire veya 5 milyon doların üzerinde varlığa sahip olan Yurtsever Milyonerler tarafından organize edilen gösterilerde milyarderleri daha fazla vergi ödemeye çağırdı.
BIDEN VERGİLERİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR
NTV'nin aktardığına göre, Yaklaşık 30 kişiden oluşan "Yurtsever Milyonerler"in gösterisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat milletvekillerinin 2 trilyon dolarlık altyapı tekliflerinin bedelini ödemek için şirketler ve 400 bin doların üzerinde kazananlar için vergi artırmaya çalıştığı sırada geldi.
Biden geçtiğimiz günlerde kurumlar vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 28'e çıkarmak istediğini, en yüksek gelir vergisi oranını ise yüzde 37'den yüzde 39, 6'ya çıkarmayı önerdi.
Cumhuriyetçiler ise altyapı için herhangi bir vergi ödemek istemediklerini söylediler.Ancak, parti de şu yasa tasarısı için uzlaşmaya çalışıyor ve ilerleme kaydediyor.
"ÜLKENİN VERGİ YASASININ SAÇMALIĞININ POSTER ÇOCUĞU"
Bununla birlikte, milyonerler milyerderlerin daha fazla vergi ödediğini görmek için hevesli.
Vetansever Milyonerlerin kurucusu ve başkanı Erica Payne, CNBC'ye verdiği demeçte, "Jeff Bezos, ülkenin vergi yasasının tüm aptallığını gösteren bir poster çocuğu. Aşırı zenginliği nedeniyle daha fazla vergi ödemeli. Şu anda yaklaşık 130 metrelik bir yat inşa etmekle uğraşıyor” dedi.
Forbes'in verilerine göre, dünyanın en zengin insanı olan Bezos'un net serveti 185 milyar doları aşıyor. New York Post, 2019'da Bezos'un mega bir ev inşa etmekiçin aynı New York binasındaki üç daireye 80 milyon dolar harcadığını bildirdi. Bir yıl sonra Post, Bezos'un aynı apartman kompleksi içinde 16 milyon dolarlık bir ev daha satın aldığını bildirdi.
Milyonerler ise kendisinden kat kat zengin olan bu kişiyle aynı oranda vergi vermelerinin adil olduğunu düşünmüyor.
Öte yandan, protestolarda yer alan panolarda Bezos’un yanı sıra Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın gülen yüzleri de yer alıyor. Pankartlardan birinde “Zenginlere vergi koy, Amerika'yı kurtar. Evet, gerçekten bu kadar basit” yazıyor.
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