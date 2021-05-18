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BIDEN VERGİLERİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR

NTV'nin aktardığına göre, Yaklaşık 30 kişiden oluşan "Yurtsever Milyonerler"in gösterisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat milletvekillerinin 2 trilyon dolarlık altyapı tekliflerinin bedelini ödemek için şirketler ve 400 bin doların üzerinde kazananlar için vergi artırmaya çalıştığı sırada geldi.

Biden geçtiğimiz günlerde kurumlar vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 28'e çıkarmak istediğini, en yüksek gelir vergisi oranını ise yüzde 37'den yüzde 39, 6'ya çıkarmayı önerdi.

Cumhuriyetçiler ise altyapı için herhangi bir vergi ödemek istemediklerini söylediler.Ancak, parti de şu yasa tasarısı için uzlaşmaya çalışıyor ve ilerleme kaydediyor.