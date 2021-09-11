<p>Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, İtalyan basınına konuştu.</p>
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Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, İtalyan basınına konuştu.

<p>"Beşiktaş, transferin son günlerinde beni çok fazla istedi. Barcelona'da Koeman ile 1 yıl daha kaybedemezdim çünkü oynamak istiyordum. Beşiktaş beni çok iyi karşıladı. Benim için harika bir macera olacak."</p>
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"Beşiktaş, transferin son günlerinde beni çok fazla istedi. Barcelona'da Koeman ile 1 yıl daha kaybedemezdim çünkü oynamak istiyordum. Beşiktaş beni çok iyi karşıladı. Benim için harika bir macera olacak."

<p>"Hem Ronaldo ile hem de Messi ile oynadım ama beraber oynarken en çok eğlendiğim isim Dybala'ydı."</p>
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"Hem Ronaldo ile hem de Messi ile oynadım ama beraber oynarken en çok eğlendiğim isim Dybala'ydı."

<p>"Hem Ronaldo ile hem de Messi ile oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Birbirlerinden hem çok farklılar hem de birbirlerine çok benziyorlar. Rekabet etmek ve kazanmak için yaşıyorlar."</p>
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"Hem Ronaldo ile hem de Messi ile oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Birbirlerinden hem çok farklılar hem de birbirlerine çok benziyorlar. Rekabet etmek ve kazanmak için yaşıyorlar."

<p>"Juventus, menajerim ile görüştü ama transfer gerçekleşmedi. Juventus'a dönmeyi çok isterdim, orayı çok seviyorum ama futbolda önünüze bakmanız gerekiyor. Şu anda tek isteğim Beşiktaş ile büyük başarılar kazanmak."</p>
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"Juventus, menajerim ile görüştü ama transfer gerçekleşmedi. Juventus'a dönmeyi çok isterdim, orayı çok seviyorum ama futbolda önünüze bakmanız gerekiyor. Şu anda tek isteğim Beşiktaş ile büyük başarılar kazanmak."

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