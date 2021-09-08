Sergen Yalçın, Miralem Pjanic transferini anlattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transfer Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile transfer sezonunu etkili geçiren Sergen Yalçın, Bosnalı yıldız Miralem Pjanic transferine kendisinin karşı çıktığı yönündeki haberlere açıklık getirdi.
Yıldız futbolcuyla bizzat görüşerek transferi istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim. FaceTime'da konuşan benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Rachid Ghezzal'ın menajerleri aradı ve söylediler.'Şaka yapıyorsunu' dedim. Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve 'İstiyorum'dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim." ifadelerini kullandı.
İstemediğini söyleyenleri merak eden teknik direktör, "Kim söylüyor istemediğimi?" Twitter'da mı?. Bu twitter sıkıntılı. Arkadaş yönetecek. Ben çok sevmiyorum" dedi.
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