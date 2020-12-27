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Hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkan bulunuyor. Mimari özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen çarşının en dikkat çeken dükkanlarından biri ise 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı. Salih Küçükaslanoğlu, sadece bir kişinin sığabildiği çarşının bu en küçük dükkanında 25 yıldır nasıl çalıştığını anlattı.

