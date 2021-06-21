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Mısır 23 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, "Mostafa Mohamed'in değil, her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray önceki günlerde seçime gitti ve tüm yönetim değişti. Önceki yönetim Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlarda oynamasını istemiyordu ama yeni yönetimin durumunu bilmiyorum. Mostafa Mohamed, bu turnuvada oynamak istiyor. Ancak bunun için Galatasaray ile ters düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." dedi.
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