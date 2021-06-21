<p>Temmuz ortasında Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği yaşanıyor.&nbsp;</p>
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Temmuz ortasında Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği yaşanıyor. 

<p>Mısır Millİ Takım yetkilileri, Mohamed'in olimpiyatlarda oynaması için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor.&nbsp;<br></p>
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Mısır Millİ Takım yetkilileri, Mohamed'in olimpiyatlarda oynaması için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor. 

<p>Mısır 23 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, "Mostafa Mohamed'in değil, her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray önceki günlerde seçime gitti ve tüm yönetim değişti. Önceki yönetim Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlarda oynamasını istemiyordu ama yeni yönetimin durumunu bilmiyorum. Mostafa Mohamed, bu turnuvada oynamak istiyor. Ancak bunun için Galatasaray ile ters düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." dedi.&nbsp;<br></p>
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Mısır 23 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, "Mostafa Mohamed'in değil, her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray önceki günlerde seçime gitti ve tüm yönetim değişti. Önceki yönetim Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlarda oynamasını istemiyordu ama yeni yönetimin durumunu bilmiyorum. Mostafa Mohamed, bu turnuvada oynamak istiyor. Ancak bunun için Galatasaray ile ters düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." dedi. 

<p>Mostafa Mohamed, devre arası katıldığı Galatasaray ile 18 maçta 9 gol kaydetti.&nbsp;</p>
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Mostafa Mohamed, devre arası katıldığı Galatasaray ile 18 maçta 9 gol kaydetti. 

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