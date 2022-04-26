Mücella Yapıcı kimdir?

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 00:13
<p><strong>Mimar Mücella Yapıcı,</strong> TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sekreterliği göreviyle biliniyor. Taksim Gezi Davası ile ülke gündemine oturan Mücella Yapıcı aynı zamanda dört ayrı kitabın derleyiciğini üstlendi.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">İşte Mücella Yapıcı’nın yaşam öyküsü...</p>

Mimar Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sekreterliği göreviyle biliniyor. Taksim Gezi Davası ile ülke gündemine oturan Mücella Yapıcı aynı zamanda dört ayrı kitabın derleyiciğini üstlendi.

İşte Mücella Yapıcı’nın yaşam öyküsü...

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Mücella Yapıcı, 1951 yılında İstanbul'da doğdu. <strong>İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. </strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: sans-serif;">Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası Afet Komisyonu ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kentleşme, Afet Komitesi ve Çevre Etki Değerlendirme Kurulu üyesi.</span></p>

Mücella Yapıcı, 1951 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 

Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası Afet Komisyonu ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kentleşme, Afet Komitesi ve Çevre Etki Değerlendirme Kurulu üyesi.

<p><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16px;">Mücella Yapıcı, Taksim Gezi Parkı eylemlerinde</span><strong style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16px;"> Taksim Dayanışması</strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16px;"> adına pek çok kez söz alarak konuşma yaptı.</span></p> <p>İşte Mücella Yapıcı tarafından derlenen kitaplar:</p>

Mücella Yapıcı, Taksim Gezi Parkı eylemlerinde Taksim Dayanışması adına pek çok kez söz alarak konuşma yaptı.

İşte Mücella Yapıcı tarafından derlenen kitaplar:

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