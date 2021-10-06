Muğla'da orman yangını çıktı!

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:26
<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan yandı.</span></p>

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan yandı.

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;">Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.</p>

Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;">Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.</p>

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;">Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.</p>

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

<div class="ng-binding" style="box-sizing: border-box; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #333333;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px;">Bölgede soğutma çalışması sürüyor.</p></div>

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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