Muğla'da orman yangını çıktı!

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.