Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 13:49
Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Moskova doğumlu Rus roman ve öykü yazarı.

Dostoyevski, varoluşçu temaları edebiyat alanında ustaca işleyerek insanın iç dünyasını muazzam bir içgörü ile gözler önüne seriyor.

Dostoyevski okumaya hangi sıra ile başlanacağı klasikleri okumak isteyenlerin aklında soru işaretleri oluşturuyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

1-) İNSANCIKLAR

İnsancıklar, Dostoyevski'nin mektup-roman tarzında yazdığı kısa ve toplumsal içerikli ilk romanı.

Dostoyevski'nin içgörü yeteneği daha bu ilk eserinde bile göze çarpıyor. Roman, yaşlı bir katibin küçük bir kıza olan aşkını ve bu kıza karşı gösterdiği saygınlık çabalarını konu alıyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

2-) ÖTEKİ

Dostoyevski, 1846 yılında yayımlanan Öteki adlı eserinde parçalanmış bilincin kurduğu ürkütücü dünyayı, kişilik bölünmesi üzerinden anlatıyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

3-) EV SAHİBESİ

Vasiliy Ordinov isimli karakter, dairesinden ayrılmaya zorlandıktan sonra Saint Petersburg'da, sevgisiz bir yaşamı, çocukluğunu ve geleceğini düşünerek dolaşırken kendisini, yaşlı bir adam olan Ilia Murin'i genç karısı Katerina ile birlikte bir kilisede buluyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

4-) BEYAZ GECELER

Dostoyevski'nin 27 yaşında yazdığı Beyaz Geceler isimli eseri, okuru sarıp sarmalayan, sevecen ve hüzünlü bir uzun öykü.

Hem dört gece süren bir aşkın hayalini hem de bir kişilik parçalanmasının öyküsünü anlatıyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

5-) ÖLÜLER EVİNDEN ANILAR

1862 yılında yayımlanan eser, Rusya'da toprak sahibi bir ailenin oğlu olan Aleksandr Petroviç Goryançikov'in kıskançlık nedeniyle karısını öldürmesini ve 10 yıl süreyle Sibirya'da kürek cezasına çarptırılmasını anlatıyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

6-) YERALTINDAN NOTLAR

Yeraltından Notlar'da gerçek dünyadan kendini soyutlamış bir kişinin iç çatışmaları ve hezeyanları konu ediniyor. Bu roman için aynı zamanda Dostoyevski'nin daha sonra yazacağı büyük romanların ipuçlarını taşıdığı söyleniyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

7-) SUÇ VE CEZA

Suç ve Ceza, kitabın ana karakteri olan Raskolnikov isimli genç bir adamın işlediği cinayetleri konu edinen kitap.

Kitabın ana fikrini ise, insanın ne durumda olursa olsun haksızlığa ve diğer olumsuzluklara karşı dimdik ayakta durması oluşturuyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

8-) KUMARBAZ

Dostoyevski bu eserinde, baş karakteri olan genç adamın başarısız ilişkileri ve kumara olan düşkünlüğüyle harcanan hayatını anlatırken, onda nesneleştirdiği alınyazısı ve özgürlük ikilemini inceliyor.

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

9-) BUDALA

Dostoyevski bu eserinde, sara hastası bir genç adamı merkezine yerleştirdiği bir dünyada dürüst ve açık bir insan olarak yaşamanın zorluklarına değinerek toplumun ne kadar da iki yüzlü bir sistem üzerine dayanarak ayakta durduğunu gözler önüne seriyor. 

Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

10-) KARAMAZOV KARDEŞLER

Roman, farklı iki kadından doğan Dmitri, İvan ve Alyosa adlı üç erkek çocuğu olan baba Karamazov'un öldürülüşünün hikâyesini anlatıyor.

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