Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Moskova doğumlu Rus roman ve öykü yazarı.
Dostoyevski, varoluşçu temaları edebiyat alanında ustaca işleyerek insanın iç dünyasını muazzam bir içgörü ile gözler önüne seriyor.
Dostoyevski okumaya hangi sıra ile başlanacağı klasikleri okumak isteyenlerin aklında soru işaretleri oluşturuyor.
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