Muhakkak okunması gereken klasiklerden 10 Dostoyevski kitabı

9-) BUDALA

Dostoyevski bu eserinde, sara hastası bir genç adamı merkezine yerleştirdiği bir dünyada dürüst ve açık bir insan olarak yaşamanın zorluklarına değinerek toplumun ne kadar da iki yüzlü bir sistem üzerine dayanarak ayakta durduğunu gözler önüne seriyor.