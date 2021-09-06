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"AK Parti, MHP ile seçim ittifakının Kürt seçmende, hatta kendi Kürt seçmeninde ters teptiğini 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da gördü. Oysa MHP ile ittifaka kadar Kürt seçmenin yarıdan fazlasının HDP değil, AK Parti’ye oy verdiğine inanılıyordu. Bunlar dindar ve muhafazakâr Kürt seçmenlerdi. Kulis bilgileri MHP’nin de bu gerçeği gördüğü ve Cumhur İttifakının yaşaması adına seçimlere ayrı giren AK Partinin yeniden Kürt seçmenden oy alabileceğine ikna olduğu yönünde. Deniz Zeyrek, CHP’nin HDP ile yan yana görüntü vermekten çekinmesini de bu görünüme katıyor. Helin Alp’e konuşan HDP eş başkanı Mithat Sancar ise “kurucu meclis” gereğinden söz ederek adeta AK Parti’den gelecek işaretlere açık olduklarını ilan ediyor. Burada önemli bir soru, Kürt seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine MHP ile davranacak olan AK Parti’nin sırf milletvekili seçimine MHP’yle girmiyor diye güvenip güvenmeyeceği. Önemli bir sorun."