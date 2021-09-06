Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde, "Yeni senaryo: AK Parti ve MHP seçime ayrı girebilir" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yetkin yazısında, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesiyle birlikte gerçekleşebilecek senaryoları anlattı.
Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:
"AK Parti cephesinde milletvekili seçimlerine MHP ile girmemenin İYİ Parti ile yeni kanallar açabileceği doğrultusunda bir kanı mevcut. AK Parti kurmayları İYİ Parti’nin de kendisini kanıtlamak için milletvekili seçimine ayrı girmek isteyebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bunun da İYİ lideri Meral Akşener’in şu ana dek değişmeyen “Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakıyla birlikte belirleyeceğiz” tutumunu taban baskısına maruz bırakabileceği düşünülüyor. Akşener’in İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmaması konusundaki eğilimine destek vermesi de bir etken. Fikret Bila’nın yazdığı gibi İmamoğlu şimdiye dek adaylığını açıklama 'tuzağına düşmedi." Ancak ittifakın bozulma görüntüsünün bu tabloyu da değiştirebileceği ihtimali göz önünde tutuluyor."
"AK Parti, MHP ile seçim ittifakının Kürt seçmende, hatta kendi Kürt seçmeninde ters teptiğini 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da gördü. Oysa MHP ile ittifaka kadar Kürt seçmenin yarıdan fazlasının HDP değil, AK Parti’ye oy verdiğine inanılıyordu. Bunlar dindar ve muhafazakâr Kürt seçmenlerdi. Kulis bilgileri MHP’nin de bu gerçeği gördüğü ve Cumhur İttifakının yaşaması adına seçimlere ayrı giren AK Partinin yeniden Kürt seçmenden oy alabileceğine ikna olduğu yönünde. Deniz Zeyrek, CHP’nin HDP ile yan yana görüntü vermekten çekinmesini de bu görünüme katıyor. Helin Alp’e konuşan HDP eş başkanı Mithat Sancar ise “kurucu meclis” gereğinden söz ederek adeta AK Parti’den gelecek işaretlere açık olduklarını ilan ediyor. Burada önemli bir soru, Kürt seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine MHP ile davranacak olan AK Parti’nin sırf milletvekili seçimine MHP’yle girmiyor diye güvenip güvenmeyeceği. Önemli bir sorun."
"Bir de Saadet Partisinden BBP’ye, Gelecek ve Deva’dan Demokrat Partiye dek mevcut kamuoyu yoklamalarında yüzde 7’ye yaklaşamayan partiler bulunuyor. Bu partilerin Cumhur ya da Millet ittifaklarıyla seçime girmeleri halinde TBMM’ye az da olsa milletvekili gönderme şansları mevcut. Oysa kendi başlarına girmeleri halinde şansları zayıf. AK Parti çevrelerinde seçime ayrı girilmesinin bu partilerin seçmen tabanını AK Parti’ye yönlendirebileceği, hatta beklemeye geçen seçmeni de yeniden saflara katabileceği hesabı yapılıyor.
Evdeki hesap çarşıya uyar mı? O ayrı mesele."
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