Cumhur İttifakı'nda 'seçim barajı' çıkışı
Büyük birlik partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'seçim barajı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı kapsamında seçim kanunu ile ilgili yapılan görüşmelerinde parti heyetlerinin iki kere AKP heyeti ile bu hususları görüştüğünü belirten Destici, "Partimiz buradaki düşüncelerini ve fikirlerini iletti. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
'GÜÇLÜ MECLİSİ ARZU EDİYORUZ'
Destici, ''Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz" diye konuştu.
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