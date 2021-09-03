Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır'' dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ye yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI, İLK ÖNCE BU ÇARKI KURANLARI ÖĞÜTECEK"

