Mutlaka izlemeniz gereken 10 zaman yolculuğu filmi
GELECEĞE DÖNÜŞ
Orijinal ismi Back to the Future olan filmin yönetmenlik koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Bob Gale'ın yardımcı senaristlik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki film zaman yolculuğu temasını işleyen en keyifli hikayelerden biri.
Filmde zaman yolcuğu yapabilen bir araba geliştiren Doktor Emmett Brown'un, sağ kolu Marty McFly ile atıldığı maceralar konu ediliyor.
12 MAYMUN
Orijinal ismi Twelve Monkeys olan 1995 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Terry Gilliam oturuyor. Başrollerinde ise Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe yer alıyor.
Filmde, 1997’de ortaya çıkan bir virüsün 5 milyar insanın ölümüne yol açmasının ardından James Cole'un geçmişe gönderilerek virüsu yok etmeye çalışması konu ediniyor.
PARİS'TE GECE YARISI
Orijinal ismi Midnight In Paris olan 2011 yapımı romantik komedi-fantezi filminin yönetmenlik koltuğunda ise Woody Allen oturuyor.
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift Inez ve yazar Gil, Inez'in babasının iş gereği Paris'e gelmesini fırsat bilip, küçük bir tatil için bu gözde Avrupa şehrine giderler. Aslında her şey eğlence ve aşk dolu bu Avrupa kentini gezmekten ibaretken, damat adayı Gil'in Paris caddelerinde gece yarısı gezerken yaşadığı gerçeküstü maceralar birçok şeyi etkileyecektir.
DEJA VU
Orijinal ismi de Deja Vu olan 2007 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Tony Scott oturuyor.
Film, son derece gelişmiş sıra dışı bir teknoloji aracılığı insanların geçmişleri de dahil olmak üzere, tüm yaşamlarını mercek altına alabilen bir sistem üzerine kurulu. Ajan Carlin, bu sistemde bir görev almıştır. New Orleans’ta oluşan bir patlamanın ardından hayatının en çarpıcı soruşturmasına dahil olmak durumunda kalır. Zamanda geriye doğru gitmek koşulu ile yaşanan olayların akışına müdahele etmek. Carlin, patlama olayının takibinde kısa bir zaman diliminin öncesine gittiğinde oldukça riskli bir işe girişmiş olur. Dar bir zaman aralığında olayların akışını değiştirebilmek için elinde bir tek fırsatı mevcuttur.
AİLE BABASI
Orijinal ismi The Family Man olan 2001 yapılı filmin, yönetmenlik koltuğunda ise Brett Ratner oturuyor.
Jack Campbell, işinde fazlasıyla başarılı olan, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Hayatında ne istediyse, neyin olmasını dilediyse bir şekilde onu gerçekleştirmiştir. Bir Noel gecesi, gerçekleşen birtakım tuhaf olayların akabinde kendisini bambaşka bir konumda buluverir. Artık Jack Campbell'ın pek parası yoktur ancak bir ailesi vardır. Jack Campbell, büyük bir korkuya kapılmıştır. Zamanla bu duruma, yeni hayatına alışmaya başlayacaktır.
ZAMANDA AŞK
Orijinal ismi About Time olan 2013 yapılı filmin, yönetmenlik koltuğunda ise Richard Curtis oturuyor.
21 yaşına basan Tim Lake, ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yeteneğinin olduğunu öğrenir. Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve Tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen Tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar. Kısa bir süre Londra'ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Mary'e aşık olur. Tim herkesten gizlediği yeteneğini ilişkilerine de yeni bir 'boyut' getirmesi için kullanmaya başlar ve bu sayede her adımı hatasız atlatmayı planlar. Ancak bir süre sonra her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini ve hataların da hayatın gerekli birer parçası olduğunu fark eder.
KELEBEK ETKİSİ
Orijinal ismi The Butterfly Effect olan 2004 yapılı filmin, yönetmenlik koltuğunda Eric Bress ve J. Mackye Gruber oturuyor.
Evan Treborn, özellikle yoğun strese yaşadığı anlarda baygınlık geçirmektedir. Bunun nedeni ise karanlık geçmişidir... Treborn çocukluğunda cinsel tacizlere maruz kalmış ve kuvvetli psikolojik travmalar yaşamıştır. Treborn tesadüf eseri zamanda yolculuk yapıp geçmişe dönebildiğini fark eder ve geçmişinin bu bölümlerini silmek için uğraşmaya başlar. Çocukluğuna geri dönmeyi başaran genç adam geçmişini yeniden kurgulamaya başlar.
ZAMAN ZAMAN İÇİNDE
Orijinal ismi Time after Time olan 1979 yapımı filmin, yönetmenlik koltuğunda Nicholas Meyer oturuyor.
Doktor Kohn Lesley Stevenson, esasen Karındeşen’in ta kendisidir.Kahramanımız olan yazar, onunla evinde satranç oynar, kendi yapmış olduğu zaman makinesini çekinmeden gösterir ona. Polis baskınında durumdan kurtulmak için onun, makine aracılığı ile geleceğe gittiğini anlayınca, yazarın fazla bir alternatifi kalmaz.
Karındeşen’in gitmiş olduğu 1979 yılı, insanlığın oldukça gelişmiş, asayişin ise berkemal olduğu bir ütopyadır. Ve kendi elleriyle yaptığı zaman makinesinin bu ütopyayı mahvedecek çaptaki bir caniye yaraması, Wells’i seçeneksiz bırakır. Mecburen o da 1979’a gidecektir.
Orada gördükleri Londra’yı mumla aratacak çapta yoz ve şiddet dolu bir çağ, adeta bir anti-ütopyadır.Sadece zaman değil mekan da değiştirerek Amerika’ya gitmiştir.
BÜYÜLÜ ÇİFT
Orijinal ismi Kate & Leopold olan 2001 yapımı filmin, yönetmenlik koltuğunda James Mangold oturuyor.
Kate ve Leopold yaşadıkları yüzyıllar arasındaki farklara rağmen birbirlerine çok yakışan iki insanlardır. Kadın 21. yüzyılın iş kadını prototipini başarıyla temsil ederken Leopold, 19. yüzyılın tipik düklerinden bir tanesidir. Kate'in erkek arkadaşı olan Stuart ise Leopold'ün soyundan gelmektedir. Bir tablo sayesinde zamanda yolculuk etmeyi başaran Leopold, kendisini Kate'in karşısında bulacaktır.
ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI
Orijinal ismi The Time Traveler's Wife olan 2009 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Robert Schwentke oturuyor.
Henry DeTamble, Chicago’daki bir kütüphanede Clare Abshire ile tanıştığında aslında Henry’nin bir zaman yolcusu olduğunu anlarlar. Clare, bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibidir. Henry henüz yeterince zamanı dolaşmadığı için durumun farkında değildir. Henry, genç kadına aşık olur. Farklı zamanlarına yaptığı yolculuklarından birinde gelecekteki eşi Clare’in 6 yaşındaki hali ile tanışmıştır. Ressam Clare, yılların ardından yeniden karşılaştıklarında onunla evlenir. İlk zamanlarda kocasının ansızın ortadan kaybolmaları ile baş edebileceğini sanırken yalnızlık hissi ile sınanacaktır aşka dair. Film Audrey Niffenegger’ın romanından uyarlanmıştır.
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