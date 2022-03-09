Mutlaka izlemeniz gereken 10 zaman yolculuğu filmi

ZAMAN ZAMAN İÇİNDE

Orijinal ismi Time after Time olan 1979 yapımı filmin, yönetmenlik koltuğunda Nicholas Meyer oturuyor.

Doktor Kohn Lesley Stevenson, esasen Karındeşen’in ta kendisidir.Kahramanımız olan yazar, onunla evinde satranç oynar, kendi yapmış olduğu zaman makinesini çekinmeden gösterir ona. Polis baskınında durumdan kurtulmak için onun, makine aracılığı ile geleceğe gittiğini anlayınca, yazarın fazla bir alternatifi kalmaz.

Karındeşen’in gitmiş olduğu 1979 yılı, insanlığın oldukça gelişmiş, asayişin ise berkemal olduğu bir ütopyadır. Ve kendi elleriyle yaptığı zaman makinesinin bu ütopyayı mahvedecek çaptaki bir caniye yaraması, Wells’i seçeneksiz bırakır. Mecburen o da 1979’a gidecektir.

Orada gördükleri Londra’yı mumla aratacak çapta yoz ve şiddet dolu bir çağ, adeta bir anti-ütopyadır.Sadece zaman değil mekan da değiştirerek Amerika’ya gitmiştir.