Mutlaka izlemeniz gereken 10 zaman yolculuğu filmi

GELECEĞE DÖNÜŞ

Orijinal ismi Back to the Future olan filmin yönetmenlik koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Bob Gale'ın yardımcı senaristlik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki film zaman yolculuğu temasını işleyen en keyifli hikayelerden biri.

Filmde zaman yolcuğu yapabilen bir araba geliştiren Doktor Emmett Brown'un, sağ kolu Marty McFly ile atıldığı maceralar konu ediliyor.