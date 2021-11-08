Napoli, Maradona'ya özel forma tasarladı

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:37
<p>İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Dünya futbolunun efsane ismi Maradona'yı 1. ölüm yıldönümünde anmak için özel bir forma tasarladı.</p>

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Dünya futbolunun efsane ismi Maradona'yı 1. ölüm yıldönümünde anmak için özel bir forma tasarladı.

<p>İtalya Serie A'da Hellas Verona ile karşılaşan Napoli, Diego Armando Maradona'yı anmak için özel forma ile sahaya çıktı.</p>

İtalya Serie A'da Hellas Verona ile karşılaşan Napoli, Diego Armando Maradona'yı anmak için özel forma ile sahaya çıktı.

<p>Üzerinde Maradona'nın silüeti bulunan forma futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. İtalyan ekibi, Kasım ayında oynayacağı maçlarda bu forma ile mücadele edecek.</p>

Üzerinde Maradona'nın silüeti bulunan forma futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. İtalyan ekibi, Kasım ayında oynayacağı maçlarda bu forma ile mücadele edecek.

<p>Napoli'de de forma giyen dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.</p>

Napoli'de de forma giyen dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.


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