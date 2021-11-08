Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı: 2 puanımız gasp edildi
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 3 puana çok yaklaştıklarına dikkati çekerek, ''Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi'' değerlendirmesinde bulundu.
Gözbaşı, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum” diyen Gözbaşı, “Bu takım alkışı hak ediyor. Yukatel Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız” ifadelerini kullandı.
Gözbaşı şöyle devam etti:
"Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi."
En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı bugün sahada.— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) November 7, 2021
Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi++
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