NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

AA
20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:20
<p>Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.</p>

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ilk 25 üyesi açıklandı.

<p>NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi. Listenin kalan bölümü, yarın ve 22 Ekim Cuma günü duyurulacak.<br></p>

NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi. Listenin kalan bölümü, yarın ve 22 Ekim Cuma günü duyurulacak.

<p>Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:<br></p>

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

<p>Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell<br></p>

Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell

<p>Dirk Nowitzki, George Mikan, Steve Nash, Hakeem Olajuwon, John Stockton<br data-mce-bogus="1"></p>

Dirk Nowitzki, George Mikan, Steve Nash, Hakeem Olajuwon, John Stockton

<p>Moses Malone, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas<br></p>

Moses Malone, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas

<p>Kevin Durant, Bob Cousy, Dave Cowens,Julius Erving, George Gervin<br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

Kevin Durant, Bob Cousy, Dave Cowens,Julius Erving, George Gervin


<p>Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Kevin Mchale<br></p>

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Kevin Mchale

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