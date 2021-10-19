Ben Simmons koç tarafından antrenmandan kovuldu
Takımda kalıp kalmayacağı yaz gündemini oldukça meşgul eden Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Ben Simmons, koçu Doc Rivers tarafından antrenmandan kovuldu.
Philadelphia 76ers dönüş kararı alan Ben Simmons, takımın koçu Doc Rivers tarafından takım antrenmanından atıldı.
NBA'de yaz döneminde geleceği en merak edilen oyuncu olan Ben Simmons, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma istediğinden vazgeçmiş ve Philadelphia ile antremanlara başlamıştı.
Philadelphia Koçu Doc Rivers, takıma dönüş kararı alan Ben Simmons’ı antrenmandan kovmasının ardından basın mensuplarına konuşan Doc Rivers, Simmons’ın takımın dikkatini dağıttığı gerekçesiyle antrenmandan attığını söyledi.
Rivers "Ben Simmons’ın bugün antrenmanda dikkat dağıttığını düşündüm. Ben’e takımın bir parçası olması için her şansı vereceğim fakat bir koç olarak öncelikle takımımı korumalıyım.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca koç “Bir koçun yapması gereken oyuncuları bir arada tutmak, benim görevim de bu. Bunu yapmayı bırakmayacağım.” sözleri ile kararının arkasında durmuş oldu.
Takımın bir diğer yıldızı Joel Embiid, Simmons ile şu ana kadar konuşmadığını da belirterek, yaşanan olayların ardından “İşimiz bebek bakıcılığı yapmak değil.Sadece takımın başarısına odaklandım.Takımımı hedefine ulaştırabilmek için para alıyorum. Bu hedef doğrultusunda çabalayan herkese yardım etmeye hazırım.” ifadelerini kullandı.
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