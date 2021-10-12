Brookleyn Nets, Kyrie Irving'i kadro dışı bıraktığını açıkladı
NBA takımlarından Brookleyn Nets, aşı olmama kararında ısrar eden yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Yıldız basketbolcu Kyrie Irving hakkında karar verildi. Brookleyn Nets Genel Menajeri Sean Marks tarafından yapılan açıklamaya göre Kyrie Irving ya aşı olup takımla tam zamanlı olarak bulunacak ya da hiç oynatılmayacak.
Brookleyn Nets genel menajerinin yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Kyrie Irving de dahil olmak üzere ekibimizdeki hiç kimsenin yarı zamanlı oynamasına izin vermeyeceğiz. Şampiyonluk hedefimiz değişmedi ve bu yolda ilerleyeceğiz. Kyrie kendi seçimini yaptı ve biz buna saygı duyuyoruz. Takımımızdaki kimyayı devam ettirmeli, uzun zamandır devam ettirdiğimiz birliktelik ve fedakarlığımıza bağlı olmalıyız. Şampiyonluk hedefimiz değişmedi ve organizasyonumuz aynı istikamette devam etmeli. "
WIGGINS KARARINDAN GERİ DÖNMÜŞTÜ
San Francisco'nun takımı Golden State Warriors'ta aynı sorunu aşı olmayan Andrew Wiggins de yaşamış fakat oyuncunun aşı olmadığı takdirde San Francisco'daki hiçbir maçta oynamayacağının kesinleşmesi ile Wiggins, istemeyerek de olsa aşı olduğunu açıklamıştı.
NE KADAR MAÇ O KADAR PARA
NBA'de kontratlar oyunculara oynadıklara maç oranında ödendiği için, hazır bulunamadıkları maçların ücretleri kendilerine ödenmiyor. Bu da demek oluyor ki sezon başına 35.3 milyon dolar kazanan Irvıng, kaçırdığı her maç başına 380 bin dolar kaybetmiş olacak.
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