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Saymaz'ın yazısı şöyle;

'Kurtlar Vadisi' adlı televizyon dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçen 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi olan Nagehan Kaşıkçı ile boşandı.

Doğrusu, iki yıldır zaten ayrıydılar.

Ancak bu ayrılığın bir karı-koca anlaşmazlığından çok farklı ve olağandışı nedenleri vardı.

Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiası, bu yuvayı çatırdattı.