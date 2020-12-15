<p>Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü.<br></p>
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü.

<p>Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve buhar bacasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.<br></p>
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve buhar bacasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

<p>Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Nemrut, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri.<br></p>
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Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Nemrut, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri.

<p>Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekti, eşsiz manzaranın keyfini yaşadı.<br></p>
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Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekti, eşsiz manzaranın keyfini yaşadı.

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