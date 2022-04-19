Nepal'de nisan festivali: Baharı ve yeni yılı umutla karşıladılar

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 17:22
<p><strong>Nepal'in</strong> başkenti <strong>Katmandu'da </strong>bulunan <strong>Gahana Pokhari'nin</strong> <em>(Mücevher Göl)</em> kıyısındaki halk, geleneksel olarak düzenlenen <strong>"Gahana Khojne Jatra"</strong> festivalinde muhteşem tablolar oluşturdu.<br></p>

Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Gahana Pokhari'nin (Mücevher Göl) kıyısındaki halk, geleneksel olarak düzenlenen "Gahana Khojne Jatra" festivalinde muhteşem tablolar oluşturdu.

<p>Nepal'de Sindoor Jatra Festivali'nde, 'Nepal Yeni Yılı'nı ve bahar mevsiminin başlangıcını karşılamak için kutlanıyor.<br></p>

Nepal'de Sindoor Jatra Festivali'nde, 'Nepal Yeni Yılı'nı ve bahar mevsiminin başlangıcını karşılamak için kutlanıyor.

<p>Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nepalliler, Sindoor Jatra Festivali'ni kutlamak için birbirlerine vermilyon tozu sürüyor.&nbsp;<br></p>

Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nepalliler, Sindoor Jatra Festivali'ni kutlamak için birbirlerine vermilyon tozu sürüyor. 

<p>Nepal'in Bhaktapur şehrinde dindarlar, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Tanrı Bhairav'ın arabasını çekiyor.</p>

Nepal'in Bhaktapur şehrinde dindarlar, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Tanrı Bhairav'ın arabasını çekiyor.

<p>Bu festival, Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı için her sene kutlanıyor.<br></p>

Bu festival, Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı için her sene kutlanıyor.

<p>İşte rengarenk festival görüntüleri...</p>

İşte rengarenk festival görüntüleri...

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