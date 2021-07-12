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'Demir Kadın Neslican', Neslican Tay'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak. Habertürk'ün haberine göre, ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen film, Neslican Tay'ın ilham veren hikâyesinin umut dağıtmaya devam etmesi hedefiyle çekiliyor.

