<p>Brezilya, Dünya Kupası Elemelerinde Şili'yi 1-0 mağlup etti.&nbsp;</p>
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Brezilya, Dünya Kupası Elemelerinde Şili'yi 1-0 mağlup etti. 

<p>Neymar, bu karşılaşmada, Brezilyalı taraftarlar tarafından fazla kilo aldığı yönünde eleştiri aldı.</p>
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Neymar, bu karşılaşmada, Brezilyalı taraftarlar tarafından fazla kilo aldığı yönünde eleştiri aldı.

<p>Neymar, kilo aldığı yönündeki eleştirilere farklı bir yanıt verdi.</p>
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Neymar, kilo aldığı yönündeki eleştirilere farklı bir yanıt verdi.

<p>Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımıyla, taraftarlara, "İyi futbol oynamadık ama kazandık. Ben şu anda normal kilomdayım ama bedeni büyük aldım. Bir dahaki sefere daha küçük beden forma giyeceğim." dedi.</p>
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Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımıyla, taraftarlara, "İyi futbol oynamadık ama kazandık. Ben şu anda normal kilomdayım ama bedeni büyük aldım. Bir dahaki sefere daha küçük beden forma giyeceğim." dedi.

<p>Brezilya, Şili karşısında 64. dakikada Everton'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı</p>
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Brezilya, Şili karşısında 64. dakikada Everton'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı

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