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Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Avro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı.