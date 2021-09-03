<p>Galatasaray ile sözleşme uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda kendine yer bulamayan Emre Akbaba, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.</p>
1

Galatasaray ile sözleşme uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda kendine yer bulamayan Emre Akbaba, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

<p>Emre Akbaba'nın Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanda da yer almaması akıllara transfer olacağı iddialarını getirdi.</p>
2

Emre Akbaba'nın Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanda da yer almaması akıllara transfer olacağı iddialarını getirdi.

<p>Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği kadroda da yer almayan 28 yaşındaki oyuncunun adı eski takımı Alanyaspor ile anılıyor.</p>
3

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği kadroda da yer almayan 28 yaşındaki oyuncunun adı eski takımı Alanyaspor ile anılıyor.

<p>Akbaba'nın, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.</p>
4

Akbaba'nın, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

<p>Ajansspor'un haberine göre Akdeniz ekibi, Akbaba'yı 1 yıllık kiralayacak ve yıllık maaşını ödeyecek.</p>
5

Ajansspor'un haberine göre Akdeniz ekibi, Akbaba'yı 1 yıllık kiralayacak ve yıllık maaşını ödeyecek.

<p>Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Avro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı.&nbsp;</p>
6

Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Avro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı. 

Video Haberler