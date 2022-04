Nina Simone 19 yıl önce bugün hayatını kaybetti

1958 yılında ilk albümünü yaptı, aynı yıl adını İspanyolca 'kız' anlamına gelen niña kelimesinden türetilen "Nina" ve hayranı olduğu oyuncu Simone Signoret'ten esinlenerek, bilinen sahne adını aldı. Siyahi hakları ve sivil haklar konularında bilinçli bir eylemci olarak bunu yaşamına yayan Simone, satış rakamları bir milyonu aşan albümlere imza attı.





Başarı merdiveninin basamaklarını çok kısa sürede tırmanarak ünlendi. Klasikler arasında yer alan albümdeki My Baby Just Cares For Me adlı parçası 30 yıl sonra bile popülerliğini koruyarak "Chanel No:5" adlı parfümün reklam filminde kullanıldı. Bir şirketle anlaşarak art arda başarılı albümler çıkaran Nina Simone, 1961 yılında menajeri Andrew Stroud'la evlendi.