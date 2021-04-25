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"TEKRAR KONSER VEREBİLECEK MİYİZ BİLMİYORDUK"

Stadyumda 50 bin kişiye konser veren müzik grubu Six60’in solisti Matiu Walters, "Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada Yeni Zelanda'da şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Grubun gitaristi Ji Fraser ise "İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz" diye konuştu.