Olcay Şahan, Galatasaray'ın teklifini neden reddettiğini anlattı

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 17:13
<p>Futbolu bırakan Olcay Şahan, NTV Kırılma Anı programına konuk oldu.&nbsp;</p>

Futbolu bırakan Olcay Şahan, NTV Kırılma Anı programına konuk oldu. 

<p>Olcay Şahan, Beşiktaş'a transfer hikayesini anlattı ve o dönem ilk ve daha yüksek teklifi yapan Galatasaray olduğunu söyledi. İşte transfer öyküsü:</p>

Olcay Şahan, Beşiktaş'a transfer hikayesini anlattı ve o dönem ilk ve daha yüksek teklifi yapan Galatasaray olduğunu söyledi. İşte transfer öyküsü:

<p>Galatasaray, Beşiktaş'tan daha önce teklif yaptı. Kulüpler arasında anlaşıldı. Stefan Kuntz, sportif direktördü o zaman. Stefan Kuntz anlaşmıştı. Bana Beşiktaş'a gitsen daha çok sevinirim demişti. O dönem kulübün paraya ihtiyacı vardı. Menajerim Galatasaray ile görüştü. Her noktada anlaşıldı.&nbsp;</p>

Galatasaray, Beşiktaş'tan daha önce teklif yaptı. Kulüpler arasında anlaşıldı. Stefan Kuntz, sportif direktördü o zaman. Stefan Kuntz anlaşmıştı. Bana Beşiktaş'a gitsen daha çok sevinirim demişti. O dönem kulübün paraya ihtiyacı vardı. Menajerim Galatasaray ile görüştü. Her noktada anlaşıldı. 

<p>anlaşıldı. Sonra Beşiktaş girdi devreye. Bende işler değişti. Beşiktaş bonservis olarak daha düşük teklif yaptı. Kulüp olumsuz baktı. Benim de alacağım yüzde vardı. O zaman yüzdeyi istemiyorum ve Beşiktaş'a gideceğim dedim. Beşiktaş'ın teklifi daha düşüktü bana.&nbsp;</p>

anlaşıldı. Sonra Beşiktaş girdi devreye. Bende işler değişti. Beşiktaş bonservis olarak daha düşük teklif yaptı. Kulüp olumsuz baktı. Benim de alacağım yüzde vardı. O zaman yüzdeyi istemiyorum ve Beşiktaş'a gideceğim dedim. Beşiktaş'ın teklifi daha düşüktü bana. 

<p>Amcam vefat etti. Türkiye'ye geldiğimde hep İnönü Stadı'nın önünden geçerken amcam bana sen bir gün burada oynayacağın oğlum derdi. Böyle bir şey olunca da ben Beşiktaş'ı tercih etmek istedim.&nbsp;</p>

Amcam vefat etti. Türkiye'ye geldiğimde hep İnönü Stadı'nın önünden geçerken amcam bana sen bir gün burada oynayacağın oğlum derdi. Böyle bir şey olunca da ben Beşiktaş'ı tercih etmek istedim. 

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