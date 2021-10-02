Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Galibiyet için oynadık
Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi.
Çalımbay, "Kapanmadık, galibiyet için oynadık. Puan ya da puanlar almaya geldik. Maç öncesi ne konuştuysak aynı şekilde goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Beşiktaş'ı böyle boş bırakırsan, golü atarlar. Gollerde bayağı bir hata yaptık. Maçı kazanmak için her türlü riske girdik ama Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Kırılma anı bizde Pedro'nun bomboş kaleye golü atamamasıydı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik skorla Yiğidolar, 9 puanda kaldı.
Demir Grup Sivasspor, 16 Ekim'de Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
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