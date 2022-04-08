Ölmeden önce görmeniz gereken Pablo Picasso tabloları
Dünyaca ünlü kübist ressam Pablo Picasso 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti.
Picasso'nun ailesinin inandığı geleneğe göre, bir çocuğa ne kadar isim verilirse o çocuğun o kadar yetenekli olacağına inanılırdı.
Bu sebeple aile Picasso'ya pekçok isim koymayı tercih etti ve böylece Picasso'nun tam adı Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso oldu.
İşte ailesinin inandığı bu geleneği yaşamı boyunca doğrulayan Picasso'nun muhakkak görülmesi gereken eserleri...
Bilim ve Hayırseverlik, Pablo Picasso'nun 1897'de Barselona'da yaptığı bir tuval resmi, Picasso'nun henüz 15 yaşındayken yaptığı ilk çalışmalarından birinin örneği olan resim, yatağında yatan hasta bir hastanın resmi bir kompozisyonunu, bir doktor ve bir rahibenin elinde bir çocuğu tutarken tasvir ediyor.
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