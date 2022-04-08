Ölmeden önce görmeniz gereken Pablo Picasso tabloları

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 15:31
<p>Dünyaca ünlü kübist ressam Pablo Picasso 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti.</p><p>Picasso'nun ailesinin inandığı geleneğe göre, bir çocuğa ne kadar isim verilirse o çocuğun o kadar yetenekli olacağına inanılırdı. </p><p>Bu sebeple aile Picasso'ya pekçok isim koymayı tercih etti ve böylece Picasso'nun tam adı <strong>Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso</strong> oldu. </p><p>İşte ailesinin inandığı bu geleneği yaşamı boyunca doğrulayan Picasso'nun muhakkak görülmesi gereken eserleri...<br data-mce-bogus="1"></p>

Dünyaca ünlü kübist ressam Pablo Picasso 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Picasso'nun ailesinin inandığı geleneğe göre, bir çocuğa ne kadar isim verilirse o çocuğun o kadar yetenekli olacağına inanılırdı.

Bu sebeple aile Picasso'ya pekçok isim koymayı tercih etti ve böylece Picasso'nun tam adı Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso oldu.

İşte ailesinin inandığı bu geleneği yaşamı boyunca doğrulayan Picasso'nun muhakkak görülmesi gereken eserleri...

<p><strong>Ağlayan Kadın,</strong> 1937 yılında Pablo Picasso tarafından yapılmış yağlı boya tablo.</p><p>Liverpool'daki Tate Gallery'de sergileniyor. Ağlayan bir kadını betimleyen tablonun yalnızca İspanya İç Savaşı'nın acılarını değil, zulmün evrensel tanımını yansıttığı düşünülüyor.&nbsp;<br></p>

Ağlayan Kadın, 1937 yılında Pablo Picasso tarafından yapılmış yağlı boya tablo.

Liverpool'daki Tate Gallery'de sergileniyor. Ağlayan bir kadını betimleyen tablonun yalnızca İspanya İç Savaşı'nın acılarını değil, zulmün evrensel tanımını yansıttığı düşünülüyor. 

<p><strong>Avignonlu Kızlar,</strong> Picasso'nun yağlı boya tablosu; kübizmin ve modern sanatın doğuşunu simgeliyor.</p><p>İnsan yüzünün temsili kurallarının bozulmasının uç noktası olan eser için Picasso, 1906'nın sonlarına doğru çalışmalarına başlayıp 809 tane taslak çizim yaptı.<br></p>

Avignonlu Kızlar, Picasso'nun yağlı boya tablosu; kübizmin ve modern sanatın doğuşunu simgeliyor.

İnsan yüzünün temsili kurallarının bozulmasının uç noktası olan eser için Picasso, 1906'nın sonlarına doğru çalışmalarına başlayıp 809 tane taslak çizim yaptı.

<p><strong>Yaşlı Gitarist,</strong> Pablo Picasso'nun 1903-1904 zaman aralığında yaptığı yağlı boya tablo.</p><p>Resimde, İspanya'nın Barselona şehrindeki bir caddede, gitarının üzerine eğilmiş, yırtık pırtık giysili yaşlı, bitkin kör bir adam betimleniyor.<br></p>

Yaşlı Gitarist, Pablo Picasso'nun 1903-1904 zaman aralığında yaptığı yağlı boya tablo.

Resimde, İspanya'nın Barselona şehrindeki bir caddede, gitarının üzerine eğilmiş, yırtık pırtık giysili yaşlı, bitkin kör bir adam betimleniyor.

<p><strong>Otoportre,</strong> 1901 yılında Picasso'nun kendisini çizdiği tablosu. Hala Picasso müzesinde sergileniyor.</p>

Otoportre, 1901 yılında Picasso'nun kendisini çizdiği tablosu. Hala Picasso müzesinde sergileniyor.

<p><strong>Rüya,</strong> 50 yaşında olan Pablo Picasso'nun, 22 yaşındaki metresi <em>Marie-Thérèse Walter'ı</em> çizdiği, 1932 tarihli bir tuval resmi.</p><p>24 Ocak 1932'de bir öğleden sonra boyandığı söyleniyor. Eski kübizmi andıran aşırı basitleştirilmiş hatları ve kontrast renkleriyle Picasso'nun çarpık tasvir dönemine ait.<br></p>

Rüya, 50 yaşında olan Pablo Picasso'nun, 22 yaşındaki metresi Marie-Thérèse Walter'ı çizdiği, 1932 tarihli bir tuval resmi.

24 Ocak 1932'de bir öğleden sonra boyandığı söyleniyor. Eski kübizmi andıran aşırı basitleştirilmiş hatları ve kontrast renkleriyle Picasso'nun çarpık tasvir dönemine ait.

<p><strong>La Vie,</strong> 1903 yılında Pablo Picasso tarafından yapılmış bir yağlı boya tablo.</p><p>Picasso'nun Mavi Döneminin zirvesi olarak kabul edilen resim, Cleveland Sanat Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda bulunuyor.<br></p>

La Vie, 1903 yılında Pablo Picasso tarafından yapılmış bir yağlı boya tablo.

Picasso'nun Mavi Döneminin zirvesi olarak kabul edilen resim, Cleveland Sanat Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda bulunuyor.

<p><strong>Aynanın Önündeki Kız,</strong> Pablo Picasso'nun 1932'de yarattığı tuval üzerine yağlı boya resim, Picasso'nun metresi ve ilham perisi <em>Marie-Thérèse Walter'ın</em> bir aynanın önünde duran ve yansımasına bakan bir portresi olarak New York City'deki Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.</p>

Aynanın Önündeki Kız, Pablo Picasso'nun 1932'de yarattığı tuval üzerine yağlı boya resim, Picasso'nun metresi ve ilham perisi Marie-Thérèse Walter'ın bir aynanın önünde duran ve yansımasına bakan bir portresi olarak New York City'deki Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.

<p><strong>Gertrude Stein'in Portresi,</strong> Amerikalı yazar ve sanat koleksiyoncusu Gertrude Stein'ın 1905'te başlayıp ertesi yıl biten Pablo Picasso tarafından yapılmış tuval üzerine yağlı boya tablosu, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor.</p>

Gertrude Stein'in Portresi, Amerikalı yazar ve sanat koleksiyoncusu Gertrude Stein'ın 1905'te başlayıp ertesi yıl biten Pablo Picasso tarafından yapılmış tuval üzerine yağlı boya tablosu, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor.

<p><strong>Güvercin,</strong> 1949'da Pablo Picasso tarafından 50+5 baskısında yaratılan kağıt üzerine bir litografi eser; yaygın olarak barışın sembolü olarak kullanılan siyah zemin üzerine beyaz bir güvercini gösteriyor.</p>

Güvercin, 1949'da Pablo Picasso tarafından 50+5 baskısında yaratılan kağıt üzerine bir litografi eser; yaygın olarak barışın sembolü olarak kullanılan siyah zemin üzerine beyaz bir güvercini gösteriyor.

<p><strong>Guernica,</strong> Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablo.<br></p>

Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablo.

<p><strong>Don Kişot,</strong> İspanyol edebiyat kahramanı ve yardımcısı Sancho Panza'dan Pablo Picasso'nun 1955 tarihli bir eskizi.</p><p>Fransız haftalık dergisi Les Lettres Françaises'in 18-24 Ağustos sayısında 1605'te Miguel de Cervantes romanı Don Kişot'un ilk bölümünün 350. yıldönümünün kutlanması için yapıldı.&nbsp;<br></p>

Don Kişot, İspanyol edebiyat kahramanı ve yardımcısı Sancho Panza'dan Pablo Picasso'nun 1955 tarihli bir eskizi.

Fransız haftalık dergisi Les Lettres Françaises'in 18-24 Ağustos sayısında 1605'te Miguel de Cervantes romanı Don Kişot'un ilk bölümünün 350. yıldönümünün kutlanması için yapıldı. 

<p><strong>İki Kız Okuyor,</strong> Pablo Picasso'nun 1934 tarihli bir tablosu, 1994'ten beri Michigan Üniversitesi Sanat Müzesi'ndedir.</p><p>2002'de UMMA, Picasso: Koleksiyonun Ustaları adlı sergisine dahil etti.&nbsp;<br></p>

İki Kız Okuyor, Pablo Picasso'nun 1934 tarihli bir tablosu, 1994'ten beri Michigan Üniversitesi Sanat Müzesi'ndedir.

2002'de UMMA, Picasso: Koleksiyonun Ustaları adlı sergisine dahil etti. 

<p><strong>Bilim ve Hayırseverlik,</strong> Pablo Picasso'nun 1897'de Barselona'da yaptığı bir tuval resmi, Picasso'nun henüz 15 yaşındayken yaptığı ilk çalışmalarından birinin örneği olan resim, yatağında yatan hasta bir hastanın resmi bir kompozisyonunu, bir doktor ve bir rahibenin elinde bir çocuğu tutarken tasvir ediyor.<br></p>

Bilim ve Hayırseverlik, Pablo Picasso'nun 1897'de Barselona'da yaptığı bir tuval resmi, Picasso'nun henüz 15 yaşındayken yaptığı ilk çalışmalarından birinin örneği olan resim, yatağında yatan hasta bir hastanın resmi bir kompozisyonunu, bir doktor ve bir rahibenin elinde bir çocuğu tutarken tasvir ediyor.

<p><strong>Topdaki Genç Akrobat,</strong> Pablo Picasso'nun 1905 yağlı boya tuval resmi: Bir prova sırasında bir grup gezici sirk sanatçısını tasvir ediyor ve ana odak noktası iki zıt figür. 1948'den beri Moskova'daki Puşkin Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.</p>

Topdaki Genç Akrobat, Pablo Picasso'nun 1905 yağlı boya tuval resmi: Bir prova sırasında bir grup gezici sirk sanatçısını tasvir ediyor ve ana odak noktası iki zıt figür. 1948'den beri Moskova'daki Puşkin Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.

<p><strong>Güvercinli Çocuk;</strong> Güvercinli Kız olarak da tanımlanan Güvercinli Çocuk, İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun 1901 yılında başlangıcında yarattığı tuval üzerine yağlıboya Mavi Dönem eseri.<br></p>

Güvercinli Çocuk; Güvercinli Kız olarak da tanımlanan Güvercinli Çocuk, İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun 1901 yılında başlangıcında yarattığı tuval üzerine yağlıboya Mavi Dönem eseri.

<p><strong>Dora Maar'ın Portresi,</strong> Pablo Picasso'nun 1937 tarihli bir tuval üzerine yağlı boya tablosu, ressamın sevgilisi Dora Maar'ı bir sandalyeye oturmuş olarak tasvir ediyor. Picasso'nun başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Paris'teki Musée Picasso koleksiyonunun bir parçası.<br></p>

Dora Maar'ın Portresi, Pablo Picasso'nun 1937 tarihli bir tuval üzerine yağlı boya tablosu, ressamın sevgilisi Dora Maar'ı bir sandalyeye oturmuş olarak tasvir ediyor. Picasso'nun başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Paris'teki Musée Picasso koleksiyonunun bir parçası.

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