Omicron'a yakalanan 2 doz aşılılarda görülen 8 semptom

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 12:24
<p>Covid-19 salgınına dair kısıtlamalar pek çok yerde kalkarken virüsün Omicron varyantına bağlı vaka artışları sürüyor. Yapılan araştırmalar, iki aşılılarda dahi görülen Omicron varyantında öne çıkan güncel semptomları ortaya koydu.</p>

Covid-19 salgınına dair kısıtlamalar pek çok yerde kalkarken virüsün Omicron varyantına bağlı vaka artışları sürüyor. Yapılan araştırmalar, iki aşılılarda dahi görülen Omicron varyantında öne çıkan güncel semptomları ortaya koydu.

<p><em><strong>The Independent’ta yer alan habere göre,</strong></em> Norveç’te araştırmacılar 26 Kasım 2021’de Omicron dalgası sırasında 117 kişinin katıldığı partideki 111 kişiyi inceledi. İncelenen gruptaki 66 kişide Covid-19 tespit edildi. 111 katılımcının yüzde 89’unda iki doz mRNA aşısı vardı.</p>

The Independent’ta yer alan habere göre, Norveç’te araştırmacılar 26 Kasım 2021’de Omicron dalgası sırasında 117 kişinin katıldığı partideki 111 kişiyi inceledi. İncelenen gruptaki 66 kişide Covid-19 tespit edildi. 111 katılımcının yüzde 89’unda iki doz mRNA aşısı vardı.

<p>Enfeksiyon hastalıkları dergisi Eurosurveillance’da yayımlanan araştırma, iki doz aşılılarda sekiz temel semptom olduğunu gösterdi.</p>

Enfeksiyon hastalıkları dergisi Eurosurveillance’da yayımlanan araştırma, iki doz aşılılarda sekiz temel semptom olduğunu gösterdi.

<p>Belirlenen semptomların; devamlı öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırık olarak aktarıldı.</p>

Belirlenen semptomların; devamlı öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırık olarak aktarıldı.

<p>Araştırma, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluğun aşılılarda en sık görülen semptomlar olduğunu, ateşin nadir görüldüğünü gösterdi.</p>

Araştırma, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluğun aşılılarda en sık görülen semptomlar olduğunu, ateşin nadir görüldüğünü gösterdi.

<p>Aşı, virüsün ağır etkilerinden korurken üç doz aşılıların dahi Covid’e yakalanabileceği biliniyor. Aşılılarda hastalığın hafif atlatılmasının virüsün nezleden ayrıştırmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.</p>

Aşı, virüsün ağır etkilerinden korurken üç doz aşılıların dahi Covid’e yakalanabileceği biliniyor. Aşılılarda hastalığın hafif atlatılmasının virüsün nezleden ayrıştırmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.

<p>Uzmanlar, Covid’in erken belirtilerinin ise yorgunluk ve baş dönmesi olabileceğini söyledi.</p>

Uzmanlar, Covid’in erken belirtilerinin ise yorgunluk ve baş dönmesi olabileceğini söyledi.

Omicron koronavirüs Semptom

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