Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

AKDURAK: "BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORUZ"

Açılışta konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco yaptığı konuşmada, "Daha önceki birlikteliğimizde 250 yelkenci ve 60 ülke katilim göstermişti. Şimdi 14 sene sonra bugün burada, Bodrum'da her ülkenin en başarılı yelkencilerini buluşması ile birlikte insanın tabiri caizse hayatında bir defa yaşayacağı bir deneyimi kucaklamaktayız. Bu deneyim sırasında hem yarışacak hem de bu süreçte dünyanın her yerinden bugün ve yarın birlikte olacağınız yeni arkadaşlar edineceksiniz" dedi.

Startı veirelen yarışlar 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.