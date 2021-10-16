ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:36
<p>ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete, AKP'nin oyları damga vurdu.</p>

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete, AKP'nin oyları damga vurdu.

<p>ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı anketini açıkladı. Ankette CHP 1. parti olurken AKP'nin oranı dikkat çekti.&nbsp;</p>

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı anketini açıkladı. Ankette CHP 1. parti olurken AKP'nin oranı dikkat çekti. 

<p>1997-2005 yılları arasında dünyaya gelen yurttaşlara yöneltilen <em><strong>'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'</strong></em> sorusuna yanıtlar şöyle oldu:</p>

1997-2005 yılları arasında dünyaya gelen yurttaşlara yöneltilen 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna yanıtlar şöyle oldu:

<p><strong>CHP:</strong> Yüzde 33,8</p>

CHP: Yüzde 33,8

<p><strong>OY KULLANMAYANMAYACAĞIM:</strong> Yüzde 17,8</p>

OY KULLANMAYANMAYACAĞIM: Yüzde 17,8

<p><strong>KARARSIZIM: </strong>Yüzde 13,4</p>

KARARSIZIM: Yüzde 13,4

<p><strong>AKP:</strong> Yüzde 11,4</p>

AKP: Yüzde 11,4

<p><strong>MHP:</strong> Yüzde 7,2</p>

MHP: Yüzde 7,2

<p><strong>İYİ PARTİ:</strong> Yüzde 6,6</p>

İYİ PARTİ: Yüzde 6,6

<p><strong>HDP:</strong> Yüzde 5,3</p>

HDP: Yüzde 5,3

<p><strong>DEVA PARTİSİ:</strong> Yüzde 2,1</p>

DEVA PARTİSİ: Yüzde 2,1

<p><strong>GELECEK PARTİSİ:</strong> Yüzde 0,9</p>

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,9

<p><strong>SAADET PARTİSİ:</strong> Yüzde 0,8</p><p><strong>DİĞER:</strong> Yüzde 0,7</p>

SAADET PARTİSİ: Yüzde 0,8

DİĞER: Yüzde 0,7

<p><strong>DİĞER:</strong>&nbsp;Yüzde 0,7</p>

DİĞER: Yüzde 0,7

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