Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.
Ortaokul ve lise öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek.
18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.
2 TEMMUZ'A KADAR TELAFİ EĞİTİMİ ALINABİLECEK
Öğrenciler, isteğe bağlı olarak 2 Temmuz'a kadar sürecek olan telafi eğitimi programına katılabilecek.
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