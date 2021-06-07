<p>'Kademeli normalleşme' kapsamında ortaokul ve liseler bugün yeniden açıldı. Geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri okullarının yolunu tuttu.</p>
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'Kademeli normalleşme' kapsamında ortaokul ve liseler bugün yeniden açıldı. Geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri okullarının yolunu tuttu.

<p>Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlere uyarak ders başı yaptı.</p>
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Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlere uyarak ders başı yaptı.

<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.</p>
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

<p>Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımla, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.</p>
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Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımla, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

<p>Ortaokul ve lise öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek.<br></p><p>18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.</p><p><strong>2 TEMMUZ'A KADAR TELAFİ EĞİTİMİ ALINABİLECEK</strong></p><p>Öğrenciler, isteğe bağlı olarak 2 Temmuz'a kadar sürecek olan telafi eğitimi programına katılabilecek.</p>
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Ortaokul ve lise öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek.

18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

2 TEMMUZ'A KADAR TELAFİ EĞİTİMİ ALINABİLECEK

Öğrenciler, isteğe bağlı olarak 2 Temmuz'a kadar sürecek olan telafi eğitimi programına katılabilecek.

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