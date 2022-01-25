Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı

İHA
25 Ocak 2022 Salı, 12:39
Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlaması saat 13.00’e kadar uzatıldı

Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı

Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seferlerin iptal olmasının ardından otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kaldı. İstasyonda bekleyen bazı yurttaşların koltuklarda uyuduğu, ısıtıcılarda ısınmaya çalıştığı görüldü.

Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı

Yaşananları anlatan bir yurttaş, “Kahramanmaraş’a gideceğiz İstanbul’dan çıkış vermediler gece belediyeden yemek getireceğiz dediler, getirmediler aç susuz kaldık” dedi.

“NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM”

Bir başka yurttaş ise “Günlerdir yoldayız böyle bir rezalet görmedik ne soran var, yolcular perişan oldu daha yeni geldik bugün de çıkış vermezler bize ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı

}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler