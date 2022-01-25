Otobüs seferleri durduruldu yurttaşlar otogarda mahsur kaldı
Yaşananları anlatan bir yurttaş, “Kahramanmaraş’a gideceğiz İstanbul’dan çıkış vermediler gece belediyeden yemek getireceğiz dediler, getirmediler aç susuz kaldık” dedi.
“NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM”
Bir başka yurttaş ise “Günlerdir yoldayız böyle bir rezalet görmedik ne soran var, yolcular perişan oldu daha yeni geldik bugün de çıkış vermezler bize ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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