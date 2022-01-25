Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11’e yükseldi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.
İstanbul'da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11'e çıktı.
Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı yüzde 76.87
Alibeyköy yüzde 33.81
Büyükçekmece yüzde 43.26
Darlık yüzde 52.86
Sazlıdere yüzde 22.59
Elmalı yüzde 73.35
Istrancalar yüzde 75.43
Kazandere yüzde 63.33
Pabuçdere yüzde 59.74
Terkos yüzde 48.46".
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- THY'den yeni karar: Tüm uçuşlarını iptal etti
- Saraylar saltanatlar çöker, bir gün bu zulüm biter
- Zeytinyağını saklama koşulları nelerdir?
- Patronlar doğalgaz krizine isyan etti
- Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık
- İstanbul’da yürüyen her şey dondu
- Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- 'Su aygırları birbirlerini seslerinden tanıyor'
- 1 trilyon lira eşiği aşıldı
- Beşiktaş'tan Vida, Larin ve Güven açıklaması