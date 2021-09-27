Otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı

İHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 20:59
<p>Kaza, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 HC 981 plakalı otomobille Sivaslı ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. (35), henüz bilinmeyen sebepten aracın kontrolünü kaybetti.</p>

Kaza, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 HC 981 plakalı otomobille Sivaslı ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. (35), henüz bilinmeyen sebepten aracın kontrolünü kaybetti.

<p>Kontrolü kaybolan araca B.B. (31), kontrolündeki 64 ABP 166 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.M. kontrolündeki araç orta refüje çarparak takla attı.&nbsp;</p>

Kontrolü kaybolan araca B.B. (31), kontrolündeki 64 ABP 166 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.M. kontrolündeki araç orta refüje çarparak takla attı. 

<p>Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. (30), Y.M. (2), N.M. (3) sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.&nbsp;</p>

Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. (30), Y.M. (2), N.M. (3) sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

<p>Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 5 yaralı şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.</p>

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 5 yaralı şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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