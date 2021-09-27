Otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı

Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. (30), Y.M. (2), N.M. (3) sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.