Adıyaman'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı..

AA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:33
Adıyaman'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
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Ramazan Atik idaresindeki 02 AT 522 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi hastane kavşağı civarında Mehmet Burhan Tamer yönetimindeki 02 KP 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 7  kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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